Эпидемия гриппа: в Украине начали закрывать школы на карантин

В Житомире приостанавливают обучение во всех учебных заведениях из-за угрожающей ситуации с количеством больных гриппом и ОРВИ. В городе уже зафиксировали пять смертей от вируса. Неуклонно растет и количество больных детей. За три дня такой диагноз получили более полутысячи школьников.

Карантин в городе продлится с 27 января до 5 февраля. Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте Житомирского городского совета.

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Заместитель мэра Мария Мисюрова отметила, что во время следующего заседания комиссии, 4 февраля, городской совет пересмотрит данные мониторинга состояния заболеваемости и примет соответствующие решения.

Кроме школ и детсадов, учебный процесс также будет временно приостановлен в профессионально-технических училищах, культурно-спортивном центре, специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по футболу "Полесье", художественных учебных заведениях, музыкальных и художественных школах.

Недавно в Бердичевском районе Житомирской области от осложнений после гриппа умерла шестилетняя девочка.

По словам начальника управления образования Житомира Валентина Арендарчука, треть школ уже имеет динамику, которая превышает 20% заболеваемости учащихся.

Грипп – что это? Это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Заболеть может любой и в любом возрасте.

Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. При первых признаках следует сразу обращаться к врачу.