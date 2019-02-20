Эпидемию самого распространенного среди женщин рака можно предотвратить
Рак шейки матки является самым распространенным видом онкологии среди женщин. Каждый год он поражает более 50 миллионов людей в мире. А каждые две минуты от этого вида онкологии умирает один человек.
Однако от этого онкозаболевания можно избавиться за столетие, до 2100 года, пишет Scimex.
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Исследователи считают, что вакцинация и расширение скрининга шейки матки поможет болезни исчезнуть в 149 странах из 181.
Такие меры позволят до 2069 года уберечь до 13,4 миллиона женщин от случаев рака шейки матки.
При таких условиях более две трети случаев рака шейки матки можно предупредить в странах с низким и средним развитием, таких как Индия и Нигерия. Сейчас у них ограничен доступ к вакцинации против вируса папилломы человека и скрининг шейки матки также до сих пор ограничен.
Если страны с высоким уровнем дохода, такие как США, Финляндия, Канада, будут придерживаться этих мер, они могут побороть заболевание за 25-40 лет.
Эпидемию рака шейки матки среди женщин можно предотвратить
На сегодня около 85% случаев онкозаболевания встречается в менее развитых регионах. Прогнозы авторов исследования для африканских стран не такие утешительные: они не смогут ликвидировать рак шейки матки до 2100 года.
Если программу профилактики не расширить, то в течение следующих 50 лет у 44 миллионов женщин диагностируют этот вид рака. Количество больных будет расти ежегодно из-за увеличения населения и его старения.
Ежегодно эту патологию диагностируют у 5-6 тысяч украинок. 20-30% женщин, у которых обнаруживают рак шейки матки, уже имеют III-IV стадию заболевания – это запущенная форма рака, вылечить которую практически невозможно, а 15% из этих женщин не проживают и года с момента установления диагноза.
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