Эпидемию самого распространенного среди женщин рака можно предотвратить

Рак шейки матки является самым распространенным видом онкологии среди женщин. Каждый год он поражает более 50 миллионов людей в мире. А каждые две минуты от этого вида онкологии умирает один человек.

Однако от этого онкозаболевания можно избавиться за столетие, до 2100 года, пишет Scimex.

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Исследователи считают, что вакцинация и расширение скрининга шейки матки поможет болезни исчезнуть в 149 странах из 181.

Такие меры позволят до 2069 года уберечь до 13,4 миллиона женщин от случаев рака шейки матки.

Рак шейки матки – что это? Это злокачественное новообразование, которое возникает в шейке матки. 90% случаев рака шейки матки вызваны распространенным вирусом – вирусом папилломы человека (ВПЧ), который может стать причиной дисплазии эпителия шейки матки.

При таких условиях более две трети случаев рака шейки матки можно предупредить в странах с низким и средним развитием, таких как Индия и Нигерия. Сейчас у них ограничен доступ к вакцинации против вируса папилломы человека и скрининг шейки матки также до сих пор ограничен.

Если страны с высоким уровнем дохода, такие как США, Финляндия, Канада, будут придерживаться этих мер, они могут побороть заболевание за 25-40 лет.

Эпидемию рака шейки матки среди женщин можно предотвратить

На сегодня около 85% случаев онкозаболевания встречается в менее развитых регионах. Прогнозы авторов исследования для африканских стран не такие утешительные: они не смогут ликвидировать рак шейки матки до 2100 года.

Если программу профилактики не расширить, то в течение следующих 50 лет у 44 миллионов женщин диагностируют этот вид рака. Количество больных будет расти ежегодно из-за увеличения населения и его старения.

Ежегодно эту патологию диагностируют у 5-6 тысяч украинок. 20-30% женщин, у которых обнаруживают рак шейки матки, уже имеют III-IV стадию заболевания – это запущенная форма рака, вылечить которую практически невозможно, а 15% из этих женщин не проживают и года с момента установления диагноза.

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