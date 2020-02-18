Эвакуация украинцев из Китая: перевозчик сообщил детали рейса
Авиакомпания, которая будет осуществлять эвакуацию украинцев из Уханя, сообщила о готовности к рейсу и рассказала, когда самолет прибудет в Украину.
О деталях перелета рассказал Евгений Хайнацкий, генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines во время брифинга по эвакуации украинцев и других граждан других государств из КНР из-за распространения коронавируса.
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Эвакуация будет осуществлена по стандартам ВОЗ. Авиакомпания SkyUP сообщила о готовности к выполнению рейса.
В Китай отправятся три экипажа, то есть 17 бортпроводников. Самолет ночью выполнит рейс через город Алматы и вернется в Украину 20 февраля около 8.00 утра.
Как будет происходить эвакуация
Всех эвакуированных обяжут подписать согласие на карантин. Перед вылетом пассажиры пройдут обязательный медицинский контроль и, если окажется, что у кого-то температура превышает 37,2, его на самолет не пустят.
К карантинной зоне доставят около 100 человек, включая членов экипажа самолета, медиков, спасателей, таможенников и пограничников, которые будут сопровождать и обслуживать эвакуированных украинцев.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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