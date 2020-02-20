Эвакуированных из Китая украинцев везут на карантин в Новые Санжары на Полтавщине

После того как самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других государств из Китая приземлился в Борисполе, его дозаправят топливом, дальше самолет вылетит в Международный аэропорт Харьков.

Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, сообщили в ГСЧС.

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В течении 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба.

В МВД Украины сообщили, что самолет сел в аэропорту Борисполь, где его дозаправят топливом, дальше самолет вылетит в Международный аэропорт Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет.

Примечательно, что самолет должен был приземлиться в "Борисполе" в 7:56, однако информация о его прибытии то исчезала, то вновь появлялась на табло.

Что известно об эвакуации из Китая

Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая в 00:30 20 февраля по местному времени. Воздушное судно осуществило техническую посадку в аэропорту Алматы для дозаправки и ротации экипажа. Во время этого два гражданина Казахстана сошли в городе Алматы.

В Украину он прибыл в 9.40 утра 20 февраля.

Всех эвакуированных, а также экипаж самолета поместят на двухнедельный карантин.

С Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансов даже те, кто подцепил обычную простуду, поскольку на борт не пускали людей, у которых температура тела выше, чем 37,2 градуса.

Перед посадкой в ​​самолет украинцев обследовали сначала китайские медики, затем украинские специалисты. Следовательно, на первом этапе медицинского обследования китайскими медиками к эвакуации не допустили трех украинцев и одного иностранца.

Ни одного человека с подозрением на коронавирус не обнаружили.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут.

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Как будет проходить карантин

Что касается больницы, где будут находиться эвакуированные – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

За несколько дней до отправления самолета в Китай появилась информация о протестах людей, которые убеждены, что эвакуированных из Китая украинцев поселят возле их городов. Например, в Тернопольской области местные жители начали строить баррикады, чтобы не пустить автобусы с этими людьми. В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу.



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