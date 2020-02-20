Эвакуированных из Китая украинцев везут на карантин в Новые Санжары на Полтавщине
После того как самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других государств из Китая приземлился в Борисполе, его дозаправят топливом, дальше самолет вылетит в Международный аэропорт Харьков.
Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, сообщили в ГСЧС.
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В течении 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба.
В МВД Украины сообщили, что самолет сел в аэропорту Борисполь, где его дозаправят топливом, дальше самолет вылетит в Международный аэропорт Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет.
Примечательно, что самолет должен был приземлиться в "Борисполе" в 7:56, однако информация о его прибытии то исчезала, то вновь появлялась на табло.
Что известно об эвакуации из Китая
Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая в 00:30 20 февраля по местному времени. Воздушное судно осуществило техническую посадку в аэропорту Алматы для дозаправки и ротации экипажа. Во время этого два гражданина Казахстана сошли в городе Алматы.
В Украину он прибыл в 9.40 утра 20 февраля.
Всех эвакуированных, а также экипаж самолета поместят на двухнедельный карантин.
С Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансов даже те, кто подцепил обычную простуду, поскольку на борт не пускали людей, у которых температура тела выше, чем 37,2 градуса.
Перед посадкой в самолет украинцев обследовали сначала китайские медики, затем украинские специалисты. Следовательно, на первом этапе медицинского обследования китайскими медиками к эвакуации не допустили трех украинцев и одного иностранца.
Ни одного человека с подозрением на коронавирус не обнаружили.
После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут.
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Как будет проходить карантин
Что касается больницы, где будут находиться эвакуированные – она будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.
Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.
За несколько дней до отправления самолета в Китай появилась информация о протестах людей, которые убеждены, что эвакуированных из Китая украинцев поселят возле их городов. Например, в Тернопольской области местные жители начали строить баррикады, чтобы не пустить автобусы с этими людьми. В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу.
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