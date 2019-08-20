К каким опасным болезням может привести хроническая бессонница

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К каким опасным болезням может привести хроническая бессонница
К каким опасным болезням может привести хроническая бессонница / unsplash.com

Хронический недосып может привести к увеличению развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность и инсульт.

Группа шведских ученых из Каролинского института провели эксперимент с участием 1,3 миллиона человек, пишет EurekAlert!.

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Исследователи наблюдали за изменениями состоянием их здоровья в зависимости от того, сколько часов в сутки пациенты спали.

Для этого исследователи использовали метод Менделеевской рандомизации. Всех добровольцев распределяют по группам в зависимости от их генотипа.

 

Менделеевская рандомизация – что это?

Это метод исследования, который предполагает изучение причинно-следственной связи между факторами риска и болезнью. Метод базируется на генетической информации.

Результаты показали, что у пациентов, которые имели связанные с бессонницей комбинации генов, риск развития ишемической болезни сердца, инсульта или сердечной недостаточности был значительно выше, чем у лиц, у которых подобные генетические вариации отсутствовали.

via GIPHY

При этом, речь шла преимущественно про обширный ишемический инсульт, а не фибрилляцию предсердий (мерцательную аритмию).

 
Ишемический инсульт – причины возникновения

Это нарушение работы и повреждение тканей мозга, которое возникает вследствие нарушения его кровообращения. Возникает он из-за внезапного прекращения поставок крови к клеткам мозга, из-за чего они начинают отмирать.

Врачи распознают два вида инсульта: ишемический (возникает из-за блокировки сосудов тромбом) и геморрагический (возникает из-за разрыва сосуда, что приводит к кровоизлиянию). Более распространенным является ишемический инсульт – он составляет около 80% всех случаев.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования Сердечно-сосудистые заболевания
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