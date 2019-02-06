К какой опасной болезни может привести просмотр телевизора

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Просмотр телевизора увеличивает риск развития рака толстого кишечника и прямой кишки
Просмотр телевизора увеличивает риск развития рака толстого кишечника и прямой кишки / huffingtonpost.com

Международная группа ученых выяснила, что у молодых людей увеличивается риск развития рака толстого кишечника и прямой кишки из-за того, что они долго сидят, в том числе за просмотром телевизора.

Статистика свидетельствует: во всем мире повысилась заболеваемость колоректальным раком среди людей моложе 50 лет, пишет EurekAlert !.

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Ученые провели анализ данных 89 тысяч женщин, которые получили во время длительного исследования Nurses 'Health Study II. Они оценили, сколько времени участники проводили в сидячем положении.

 
Колоректальный рак – что это?
Это заболевание, при котором злокачественная опухоль образуется в тканях толстой кишки.

За 20 лет исследований были обнаружены 118 случаев колоректального рака в молодом возрасте. Ученые заявили, что просмотр телевизора более часа в день увеличивает риск заболевания на 12%, а более 2 часов – на 70%. На эту связь не влияет индекс массы тела и физические упражнения. Последнее указывает на то, что малоподвижный образ жизни является отдельным фактором развития рака.

Двохгодинний перегляд телевізора збільшує ризик колоректального раку на 70%Двухчасовой просмотр телевизора увеличивает риск колоректального рака на 70%

Данные исследования контрастируют с фактом, что пожилые люди реже страдают этим типом злокачественных опухолей. Новообразования в более молодом возрасте имеют другие молекулярные характеристики, что делает их более агрессивной формой. Так как их обнаруживают на поздних стадиях, это способствует высокой смертности.

 
Колоректальный рак – причины возникновения
• возраст 50 и более лет;
• наличие случаев заболевания раком толстой или прямой кишки у близких родственников;
• перенесенные пациентом ранее онкологические заболевания ободочной кишки, прямой кишки, – яичников, матки или молочной железы;
• наличие полипов толстой кишки (доброкачественные образования слизистой оболочки, имеющие форму выпячивание)
• наличие у пациента язвенного колита (наличие язв слизистой оболочки толстой кишки) или болезни Крона.

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Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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