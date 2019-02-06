К какой опасной болезни может привести просмотр телевизора

Международная группа ученых выяснила, что у молодых людей увеличивается риск развития рака толстого кишечника и прямой кишки из-за того, что они долго сидят, в том числе за просмотром телевизора.

Статистика свидетельствует: во всем мире повысилась заболеваемость колоректальным раком среди людей моложе 50 лет, пишет EurekAlert !.

Читайте также: Названа причина эпидемии рака среди молодых людей

Ученые провели анализ данных 89 тысяч женщин, которые получили во время длительного исследования Nurses 'Health Study II. Они оценили, сколько времени участники проводили в сидячем положении.

Колоректальный рак – что это? Это заболевание, при котором злокачественная опухоль образуется в тканях толстой кишки.

За 20 лет исследований были обнаружены 118 случаев колоректального рака в молодом возрасте. Ученые заявили, что просмотр телевизора более часа в день увеличивает риск заболевания на 12%, а более 2 часов – на 70%. На эту связь не влияет индекс массы тела и физические упражнения. Последнее указывает на то, что малоподвижный образ жизни является отдельным фактором развития рака.

Двухчасовой просмотр телевизора увеличивает риск колоректального рака на 70%

Данные исследования контрастируют с фактом, что пожилые люди реже страдают этим типом злокачественных опухолей. Новообразования в более молодом возрасте имеют другие молекулярные характеристики, что делает их более агрессивной формой. Так как их обнаруживают на поздних стадиях, это способствует высокой смертности.

Колоректальный рак – причины возникновения • возраст 50 и более лет;

• наличие случаев заболевания раком толстой или прямой кишки у близких родственников;

• перенесенные пациентом ранее онкологические заболевания ободочной кишки, прямой кишки, – яичников, матки или молочной железы;

• наличие полипов толстой кишки (доброкачественные образования слизистой оболочки, имеющие форму выпячивание)

• наличие у пациента язвенного колита (наличие язв слизистой оболочки толстой кишки) или болезни Крона.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.