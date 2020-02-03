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Кабмин утвердил план предотвращения распространения коронавируса в Украине

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Кабмин утвердил план предотвращения распространения коронавируса в Украине / Getty Images

Кабинет министров Украины утвердил план предотвращения занесения и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая.

Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале. В сообщении говорится, что больницы должны подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании.

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Правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных

Также МИД и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинции Хубэй и город Ухань, где присутствует наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие территории Китайской Народной Республики.

Для китайских студентов, которые учатся в Украине, продлены каникулы.

"Правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации", – добавил Гончарук.

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Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Китай Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Здоровая жизнь
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