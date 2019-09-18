Как безопасно отдохнуть в экзотической стране

Отдых в экзотической стране может превратиться в ад. Путешествие может испортить много непривычных для нас заболеваний, к которым украинцы не имеют иммунитета.

Первое, что можно сделать перед поездкой – уточнить эпидемическую ситуацию в стране, куда вы направляетесь. Эту информацию можно узнать у туроператора, на сайтах Минздрава, санэпидслужбы, организаций здравоохранения и ВОЗ, рассказала врач-эпидемиолог Евгения Труш.

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Вакцинация

Нужно уточнить свой прививочный статус к тем инфекциям, от которых есть вакцинация. Узнайте у туроператора, без каких прививок могут не пустить в страну. Если вакцинация нужна, то спланировать ее нужно перед поездкой заранее, а не за 2 дня до отдыха.

Скорость выработки (в среднем 2-4 недели) и сила иммунного ответа на вакцинацию зависит от типа вакцины, числа введенных доз. А также от того, был ли человек вакцинирован против этой болезни ранее. Поэтому решать вопрос не менее, чем за 4-8 недель до отъезда, чтобы успеть завершить оптимальные схемы иммунизации.

Вакцины не защищают 100% привитых, поэтому не нужно думать, что, сделав прививку, у вас абсолютно отсутствует риск заражения во время путешествия. Например, привитым от гепатита А не стоит проверять силу вакцины, употребляя потенциально зараженную пищу и воду.



Перед путешествием нужно сделать все необходимые прививки

Животные и насекомые

Во время отдыха избегайте контактов с животными. Если все-таки произошел укус, царапанье, попадание слюны, – это место нужно промыть теплой водой с мылом и обратиться к врачу (выяснить необходимо ли проведение прививок против бешенства и столбняка).

В теплых странах для защиты от насекомых (клещи, комары, москиты), а также грызунов используйте репелленты, фумигаторы, москитные сетки, правильно подбирайте одежду.

Также не забывайте о правилах личной гигиены, и не глотайте воду во время купания.

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