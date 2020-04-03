Как безопасно передать продукты близким в условиях пандемии коронавируса
Пожилым людям, или тем, кто имеет хронические болезни делать покупки в магазинах или аптеках опасно из-за высокой вероятности заражения коронавирусом. Поэтому в эти времена помощь близких необходима.
Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.
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Помочь людям из группы риска означает не только уменьшить им контакты с внешним миром, но и подготовить информационно.
Какой алгоритм обезопасит пищу от заражения и как правильно передавать продукты в условиях пандемии коронавируса:
- Поставьте продукты возле входной двери.
- Обработайте пакеты антисептиком, с содержанием спирта не менее 60%
"Возьмите антисептик с распылителем и просто обработайте поверхность пакета и ручек", – объясняет Супрун.
- После того, как ваша бабушка или дедушка заберет продукты, пусть также обработает упаковки или контейнеры антисептиком.
- После того, как расставили все по местам, следует сразу помыть руки с мылом, не менее 20 секунд.
- Все овощи и фрукты также следует хорошо вымыть перед употреблением. Мясо и яйца есть только хорошо приготовленными.
Если ваши родные не могут долго сидеть дома, предложите им прогулку, как альтернативу походу в магазин или аптеку, только со всеми мерами безопасности.
Тесты на выявление коронавируса / Инфографика 24 канала
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