Как будут действовать медики в случае необходимости госпитализировать эвакуированных из Уханя

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала, что украинские больницы и экстренные медицинские помощи готовы госпитализировать с соответствующим оборудованием эвакуированных из Китая в случае необходимости.

Об этом Скалецкая рассказала в прямом эфире телеканала ZIK. Трансляцию министр вела из своей комнаты в санатории "Новые Санжары", где она проходит 14-дневную обсервацию вместе с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из Уханя.

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По ее словам, в машинах экстренной скорой помощи есть специальные эпидемиологические укладки для того, чтобы иметь возможность транспортировать и госпитализировать лиц из изоляции. Также на Полтавщине готовы 6 боксов в инфекционной больнице на случай внезапной госпитализации.

Скалецкая также вспомнила о иностранке в обсервации, у которой было обострение болезни желудка. Тогда же приехали медики на территорию санатория с соответствующим оборудованием, взяли у женщины кровь на лабораторное исследование. Впоследствии ей назначили лечение и диету.

Главное о коронавирусе Covid-2019

По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных превышает 80 тысяч человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000.

по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000. Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии . Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Добавим, что украинцы, проживающие в Ломбардии, рассказали, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.

Вне Китая больше всего случаев заражения коронавируса зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа. У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.

и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре " Новые Санжары ", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019. Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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