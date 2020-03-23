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Как быть, если подозреваете у себя коронавирус: объяснение Минздрава

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Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что при симптомах респираторных заболеваний прежде всего нужно держать постоянный контакт с врачом. Это позволит уберечь человека от возможных осложнений.

После уже сам врач должен выбрать тактику ведения пациента с подозрениями на возможное заболевание короноавирусом. Об этом Ляшко заявил во время своего брифинга.

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В случае такой необходимости он первым придет домой к больному, проведет его обзор инструментальными методами исследований. Уже тогда врач будет принимать решение о дальнейших тактиках лечения или диагностики,
– рассказал заместитель главы Минздрава.

По его словам, сейчас не существует прямого запрета, что пациенту с неотложным случаем, нельзя посещать больницы. Впрочем Министерство здравоохранения рекомендует ограничить количество таких посещений.

"Советуем ограничиться общением только с врачом. Во всех ургентных случаях, в частности при пневмонии, есть четкие алгоритмы, как доставить человека в медучреждение, которое способно будет оказать помощь", – рассказал Виктор Ляшко.

коронавірус, симптоми
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Виктор Ляшко Коронавирус Covid-19 Медицина Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Здоровье Лечение
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