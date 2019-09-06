Как правильно применять клизму

Во время неправильного применения клизмы, люди часто травмируются, и это может вызвать много негативных последствий.

Как избежать травмы при подготовке к приему врача, рассказала проктолог, онкохирург Елена Смирнова.

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Очистительная клизма не должна вызывать боль! Но, если вы делаете клизму в первый раз, у вас может возникнуть небольшой дискомфорт. Обычно это результат привыкания вашего тела к чувству поступления жидкости в кишку, а не самой клизмы как инструмента.

Введение смазанного вазелином наконечника клизмы в прямую кишку и заполнение кишки жидкостью – не природное действие, но это не должно быть болезненным.

Вы можете ощущать "тяжесть" в животе и позывы к дефекации, как результат притока жидкости в кишку. Вы также можете чувствовать легкие сокращения мышц живота, ягодичных мышц и промежности. Это признак того, что клизма работает. Стимулирует мышцы кишки к опорожнению.



Клизма может травмировать

Как сделать клизму?

1. Заполните клизму водой (можно добавить заранее приготовленный раствор ромашки). Повесьте емкость на вешалку для полотенец, полку или шкаф над собой. Главное условие – обильно смазать наконечник клизмы вазелином, что сделает введение наконечника в прямую кишку более удобным и простым.

2. Положите полотенце на пол в ванной комнате. Лягте на бок на полотенце и подтяните колени под живот и грудь.

3. Аккуратно вставьте смазанный наконечник на 5-8 см в прямую кишку.

4. Если при вводе вы почувствовали сопротивление, не пытайтесь применять силу и дальше проталкивать наконечник!

5. Далее открываете краник, и происходит наполнение кишки жидкостью.

6. Как только вы почувствовали сильные позывы, аккуратно извлекаете наконечник и идете опорожнять кишку.

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