Как правильно применять клизму

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Как правильно делать клизму в домашних условиях - процедура
Как делать клизму / Фото из открытых источников

Во время неправильного применения клизмы, люди часто травмируются, и это может вызвать много негативных последствий.

Как избежать травмы при подготовке к приему врача, рассказала проктолог, онкохирург Елена Смирнова.

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Очистительная клизма не должна вызывать боль! Но, если вы делаете клизму в первый раз, у вас может возникнуть небольшой дискомфорт. Обычно это результат привыкания вашего тела к чувству поступления жидкости в кишку, а не самой клизмы как инструмента.

Введение смазанного вазелином наконечника клизмы в прямую кишку и заполнение кишки жидкостью – не природное действие, но это не должно быть болезненным.

Вы можете ощущать "тяжесть" в животе и позывы к дефекации, как результат притока жидкости в кишку. Вы также можете чувствовать легкие сокращения мышц живота, ягодичных мышц и промежности. Это признак того, что клизма работает. Стимулирует мышцы кишки к опорожнению.

Клізма може травмувати
Клизма может травмировать

Как сделать клизму?

1. Заполните клизму водой (можно добавить заранее приготовленный раствор ромашки). Повесьте емкость на вешалку для полотенец, полку или шкаф над собой. Главное условие – обильно смазать наконечник клизмы вазелином, что сделает введение наконечника в прямую кишку более удобным и простым.

2. Положите полотенце на пол в ванной комнате. Лягте на бок на полотенце и подтяните колени под живот и грудь.

3. Аккуратно вставьте смазанный наконечник на 5-8 см в прямую кишку.

4. Если при вводе вы почувствовали сопротивление, не пытайтесь применять силу и дальше проталкивать наконечник!

5. Далее открываете краник, и происходит наполнение кишки жидкостью.

6. Как только вы почувствовали сильные позывы, аккуратно извлекаете наконечник и идете опорожнять кишку.

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