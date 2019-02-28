Как договориться с партнером о количестве секса и почему мастурбация спасает отношения

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Сексуальная несовместимость
Сексуальная несовместимость / pixabay.com

У каждого человека свой темперамент и уровень сексуального влечения. И когда партнеры не сходятся в вопросе количества секса – это может иметь фатальные последствия для отношений.

Чтобы не возникало таких проблем, перед началом отношений нужно определить какое либидо и тип сексуального темперамента у партнера, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Сексолог Ольга Василенко
“А еще лучше узнайте и о предпочтениях. Я каждый день слышу вопрос: "Что если в сексе сначала все было плохо, но мы решили пожениться и теперь на грани развода..." Вы приняли решение и вам теперь с этим или жить, или нет. Решайте, готовы ли вы дальше принимать факт несовместимости в сексе или нет?”.

Помните, что о сексе можно договориться! Важно уметь слушать и слышать без претензий, идти на компромиссы, принимать ответственность. Это ваша ответственность, вы согласились на отношения с человеком, который не подходит темпераменту. Вы приняли такое решение и теперь не нужно обвинять в чем-то партнера.

Сексуальне життя

Мастурбация может спасти отношения

С этим сложно смириться, но это факт. У вас нет других вариантов. Вы или дальше обвиняете друг друга, или начинаете договариваться. Без уступок никак!

Помните партнер не обязан всегда удовлетворять ваши сексуальные потребности. Главное слово "всегда". Почему? Потому что это ваше напряжение и вы можете его снять без лишнего раздражения. Мастурбация – не только для одиноких. Подумайте, что вам дороже: отношения или дань вредной установке в голове?

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Теги: Здоровье Психология Новости Здоровье Здоровая жизнь Секс
Источник: Здоров'я 24
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