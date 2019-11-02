Как должен проходить прием у гинеколога

Поход к гинекологу для многих людей является большим стрессом. Но к нему можно проще относиться, если знать, что вас там ждет.

Речь будет о плановом осмотре у гинеколога, а не тогда, когда у женщины есть жалобы. Об этом рассказала гинеколог Екатерина Антонова.

Читайте также: Как правильно подготовиться к осмотру гинеколога

Опрос. Даже если вы обследуетесь у врача каждые полгода в течение 10 лет, он обязательно спросит, что изменилось и добавились ли новые заболевания.

Осмотр. Начинает врач всегда с осмотра кожи, далее – молочные железы и наружные половые органы.

Осмотр с зеркалами. Он нужен для оценки состояния слизистой оболочки, проверки наличия новообразований и выделений.



Обследование у гинеколога нужно проходить ежегодно

Мазки на онкоцитологию (жидкостная цитология, ПАП-тест) для ранней диагностики онкологических процессов. Если поменялся партнер, то необходимо сдать мазок на болезни, которые передаются половым путем (хламидиоз, гонорея, трихомонада и микоплазма).

Этих обследований будет достаточно для того, чтобы убедиться в том, что с вашим организмом все в порядке. Если же выявляется какая-то патология, то обследования могут быть расширены.

Самое главное – плановый осмотр направлен не на то, чтобы обнаружить что-то плохое, а для того, чтобы ничего не пропустить.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.