Как дозировать жаропонижающие лекарства – расчеты

В инструкции к жаропонижающим препаратам указано довольно непонятное дозирование согласно возрасту! Однако, дети одного возраста могут иметь разный вес. Как правильно дозировать препараты, чтобы не навредить ребенку?

Врач-педиатр Виктория Клещ предлагает удобную систему расчета.

Читайте также: Из-за ошибки родителей дети часто болеют

Годовалые дети могут весить как 8 кг так и 14 кг, поэтому очевидно, что правильным расчетом жаропонижающего средства, будет расчет дозы к весу ребенка, а не его возрасту.

В педиатрии применяют 2 основных жаропонижающих препарата – Парацетамол и Ибупрофен.

Дозировка препаратов Парацетамол

Самые распространенные торговые названия – Эффералган, Панадол:

15 мг на 1 кг веса ребенка.

Такую дозировку можно повторить 4 раза в сутки, то есть с интервалом в 6 часов.

Дозировка препаратов Ибупрофена

Самые распространенные – Нурофен, Бофен, Ибуфен:

10 мг на 1 кг веса ребенка.

Дозировку тоже можно повторить 4 раза в сутки, то есть с интервалом 6 часов.

Если температура начинает подниматься быстрее чем за 6 часов, можно чередовать препараты Парацетамол и Ибупрофен.



Следите за тем, поднимается ли температура в течение 6 часов

Рассмотрим на примере двух самых популярных препаратов для детей: сиропы Панадол и Нурофен Форте.

Расчет для Панадола

Дано: ребенок весом 10 кг.

Панадол сироп содержит в 5 мл – 120 мг.

⠀

Для данного веса ребенка дозировка составляет: 10 кг*15 мг/кг = 150 мг.

Теперь складываем пропорцию (считаем накрест):

В 5 мл – 120 мг

В х мл (сколько мл нам нужно дать ребенку) – 150 мг.

Х = (150*5):120 = 6,25 мл разовая доза для данного ребенка.

Расчет для Нурофен форте

Дано: 200 мг 5 мл, ребенок весом 10 кг.

Вес 10 кг*10 мг (потому что ибупрофен дозируется именно так) = 100 мг нужно дать ребенку.

Теперь пропорция:

200 мг – 5 мл (это указано на упаковке).

100 мг – х мл.

х = (100*5):200 = 2,5 мл разовая доза для данного ребенка.

⠀

На первый взгляд все кажется несколько сложным, но если переписать себе пример, а затем подставить собственные цифры – у вас все получится.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.