Как говорить с девочкой о месячных

Ребенка любого пола нельзя запугивать ужасами о сексе. Например, слова "Ну вот, теперь ты и залететь можешь" не лучшие для разговора о менструации.

Не стесняйтесь сами такого разговора. Это же просто физиология. Вы же ребенку объясняли правила гигиены, в чем разница? Те же физиологические процессы, та же гигиена тела и небольшой разговор о функционировании организма, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Если трудно подбрать слова, то дайте книгу. Не надо нарушать пространство и подкладывать девочке прокладки и прочее. Заведите общее место в доме для гигиенических средств, чтобы девочка в любой момент могла сама взять все, что нужно

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Сделайте из этого праздник. Но только, если сможете искренне радоваться изменениям, а не смущаться и переживать. Сводите девочку в кино, отмените школу, подарите что-то женственное (серьги, кольцо, духи и т.д). У девочки стресс, ей лучше не идти в школу и переключить мысли на что-то другое. К тому же, так вы поможете ей проще принять изменения ее женского тела. Исключение – жесткое отрицание пола и половой роли.

Сексолог Ольга Василенко “Не надо обсуждать менструации девочки с другими людьми, особенно открыто! Особенно с мужчинами! Только одна ситуация в вопросах менструации влияет на будущее интимную жизнь. Это когда сексом пугают, причем постоянно. А все остальное не страшно”.

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