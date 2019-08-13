Как и чем мыть овощи, фрукты и ягоды

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Как и чем мыть ягоды, фрукты и овощи
Как и чем мыть ягоды, фрукты и овощи / slobodnadalmacija.hr

Независимо от того, покупаете вы фрукты или овощи, или выращиваете сами, их все равно нужно обрабатывать.

Поэтому гастроэнтеролог Яна Прудникова советует тщательно промывать овощи и фрукты и замачивать в соленой воде.

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В магазинах обработка овощей/фруктов бывает:

  • парафином и воском покрывают фрукты для увеличения срока годности, а также это придает продукту блеск
  • дифенилами (продукт нефтепереработки) пропитывают бумагу, в которую заворачивают цитрусовые
  • бромистым метилом и фунгицидами обрабатывают фрукты для уничтожения плесени
  • сернистый газ, в который помещают фрукты, увеличивает срок годности

Как избавиться от пестицидов

Ученые из Сельскохозяйственной экспериментальной станции в Коннектикуте обнаружили, что промывка продуктов проточной водой уменьшила количество остатков пестицидов для 9 из 12 испытанных пестицидов.

Исследователи промывали овощи в течение 20 минут в уксусе, растворе соленой воды или простой воде, чтобы устранить остатки пестицидов. Они обнаружили, что 10%-ый раствор соленой воды был эффективным, и более эффективным, чем промывание простой водой.

Поэтому рекомендуют фрукты и овощи поместить на 12-15 минут в солевом растворе (2 ст. л. пищевой соли на 100 мл воды).

Чтобы избавиться от бактерий/грибов – замочите фрукты/овощи/ягоды в воде с уксусом в пропорции 1:3 на 5-10 минут.

Щоб позбутися від бактерій/грибів – замочіть фрукти/овочі/ягоди у воді з оцтом
Чтобы избавиться от бактерий/грибов – замочите фрукты/овощи/ягоды в воде с уксусом

Общие рекомендации по мытью

  1. Цитрусовые ошпаривают кипятком перед мытьем
  2. Груши, яблоки, сухофрукты – замачивайте в холодной воде
  3. Корнеплоды, огурцы и помидоры вымачивать в теплой воде 10-15 мин
  4. Температура воды должна быть близка к температуре фруктов / ягод

Марганцовка, фурацилин и т. д. не прошли клинические испытания.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
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