Как избавиться от похмелья: советы медиков

Похмелье – состояние алкогольного отравления, которое возникает из-за превышения индивидуальной дозы алкоголя. Оно может иметь очень опасные последствия, существуют даже летальные случаи, поэтому очень важно вовремя помочь организму в борьбе с токсинами.

Об этом в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказали доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Сергей Акентьев, нарколог Олег Страшок и психолог Виктория Скуратова.

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Симптомы похмелья возникают через несколько часов или на следующий день после употребления алкоголя.

Похмелье – симптомы Нестерпимая головная боль пульсирующего характера;

Сухость во рту, изжога, жажда;

Сердцебиение, нарушение ритма сердца;

Усиленное выделение мочи, нарушение испражнения;

Резкое психическое восприятие окружающей среды, тремор конечностей и всего тела, раздражительность;

Покраснение глаз, чувствительность к свету и шуму, потеря аппетита;

Депрессия. Может охватить так называемая "адреналиновая тоска" – чувство вины, ощущение, что накануне сделал что-то неподобающее и неправильное.

Болевые ощущения поможет снизить ацетилсалициловая кислота: "Упсарин Упса", "Аспирин-С". Но в больших количествах эти препараты употреблять нельзя, так как может возникнуть язвенное кровотечение. Кроме того, передозировка вызывает развитие тошноты, боли в животе, а также снижение остроты зрения и слуха.

Не будет лишним употребление простого активированного угля (5-7 таблеток) или других абсорбентов ("Энтеросгель", "Атоксил", "Полисорб"). Лучше это сделать сразу после окончания застолья. Тогда лекарства будут эффективнее и помогут расщепить токсины. Также вместо лекарств попробуйте разжевать кусочек коры ивовой лозы.

Улучшить эмоциональное состояние помогут препараты "глицин" или "Фосфоглив".

В случае возникновения тошноты и позыва к рвоте, лучше не сдерживать себя и опорожнить желудок. Не рекомендуют бороться с похмельем употреблением алкоголя. Это может только ухудшить состояние.

Оптимальным является ограничение активности, желательно поспать. При похмельной жажде вместо обычной воды предпочтение отдается использованию капустного или огуречного рассола, которые считают оптимально сбалансированными растворами солей калия и натрия. Это способствует протеканию окислительно-восстановительных реакций в печени.

Доцент Сергей Акентьев “Эффективными средствами облегчения похмелья являются – гранатовый или яблочный соки, мед, растворенный в воде, с добавлением лимона. Обычную воду можно употреблять с 3-5 таблетками "Аспаркама" или "Панангина" для регуляции содержания калия и магния. Также одним из простых средств может быть слабый раствор соды (пол-ложки пищевой соды на стакан воды), который нормализует сдвиг кислотно-щелочного баланса. Полезно употреблять молоко или кефир для связывания и прекращения всасывания токсинов, накапливающихся в кишечнике, или заменить мясным бульйоно м ”.

Традиционные крепкие кофе и чай могут ухудшить состояние похмелья, вызвав осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (синдром "праздничного сердца"). Поэтому употреблять в состоянии похмелья стимулирующие напитки категорически запрещено.



Если вы чувствуете похмелье – лучше отказаться от употребления алкоголя

Психолог Виктория Скуратова “ Во-первых, следует прислушиваться к своим желаниям. Если человеку хочется спать, то нужно спать; если человеку хочется есть – то следует поесть, но если этого делать не хочется, то заставлять себя не нужно. Во-вторых, стоит придерживаться диеты. Исключить: жареное, острое, жирное, соленое. Это должны быть овощи или мясо на пару, каши, диетические супы. В-третьих, стоит пить побольше воды. Идеально подойдет столовая вода, такая как "Поляна квасова", "Боржоми". Вода поможет снять интоксикацию и уменьшить обезвоживание”.

О том, почему возникает похмелье и как пить, чтобы его не было – читайте в материале.

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