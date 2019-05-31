Отказ от курения: как изменится организм

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Почему нужно бросить курить
Почему нужно бросить курить / 24 канал

Курение наносит огромный вред организму, медленно его убивая. В Украине насчитывается 11,5 миллионов курильщиков, из них 9,1 миллиона мужчин и 2,5 миллиона женщин.

У курящих людей увеличивается риск развития рака, ишемической болезни сердца, инсульта, сердечного приступа, чем у некурящих. Тело человека способно восстанавливаться очень быстро. Для этого нужно бросить курить.

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В Международный день отказа от курения предлагаем вам просмотреть этапы улучшения здоровья после отказа от сигарет.

1. Через 20 минут после отказа от курения нормализуется кровяное давление и пульс.

2. Через 8 часов вдвое сократится уровень никотина и оксида углерода. При этом нормализуется внимание и сон.

3. Через два дня легкие начнут очищаться от слизи, а никотин и оксид углерода выведется из организма. К человеку возвращается обоняние и вкус.

Чому потрібно кинути курити

Почему нужно бросить курить

4. Улучшается кровообращение и нормализуется работа сердца за три месяца. Очищается кожа, цвет лица становится свежим. При этом риск развития ишемической болезни сердца снижается на 50%.

5. Через 10 лет уменьшается риск развития рака до того уровня, как и у некурящего человека.

Як зміниться організм після відмови від куріння

Как изменится организм после отказа от курения

6. Риск смерти, ишемической болезни сердца, сердечного приступа уменьшается минимально до уровня некурящего человека через 15 лет отказа от курения.

Як зміниться тіло після відмови від куріння
Как изменится тело после отказа от курения

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Теги: Новости Украины Здоровье Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровая жизнь Табак Инфографика Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: Телеканал новостей "24"
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