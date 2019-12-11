Как кофе помогает предотвратить болезни мозга: объяснение ученых
Регулярное употребление кофе обеспечивает защиту от нейродегенеративных заболеваний, заявили ученые. Впрочем важно соблюдать и другие требования – здорового питания, социализации и активного образа жизни.
Новое исследование Института научной информации о кофе свидетельствует, что потребление кофе потенциально эффективно для снижения развития нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера и Паркинсона, пишет EurekAlert.
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Кофе, как профилактика болезней мозга
Риски заболеть нейродегенеративными заболеваниями растут в связи с увеличением продолжительности жизни.
Сегодня от болезни Альцгеймера страдают более 47 млн человек. Прогнозируют, что до 2050 года эти показатели вырастут до 130 млн. Ведь надлежащего лечения пока нет.
Исследователи оценили роль кофеина и других растительных соединений, которые присутствуют в кофе и пришли к следующим выводам.
Польза кофе для мозга
Употребление кофе может помочь снизить риски нейродегенеративных заболеваний или облегчить симптомы. Главное правило – потреблять кофе умеренно, не более 3-5 чашек в течении дня.
В качестве профилактики болезни Паркинсона кофе может быть полезным больше для мужчин, чем для женщин, ведь у женщин кофеин "конфликтует" с гормоном эстрогеном.
Кофе может защитить мужчин от болезни Паркинсона
Чтобы предотвратить нейродегенерацию мозга важно также соблюдать диету и режим питания.
Распространенный миф, что кофе вызывает выброс кортизола и вызывает состояние хронического стресса. Действительно, если изредка пить кофе, то надпочечники реагируют выбросом кортизола, а человек ощущает это как магическое действие и готов на новые свершения.
Если же кофе пить регулярно, то кортизол не выделяется.
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