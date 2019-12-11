Как кофе помогает предотвратить болезни мозга: объяснение ученых

Регулярное употребление кофе обеспечивает защиту от нейродегенеративных заболеваний, заявили ученые. Впрочем важно соблюдать и другие требования – здорового питания, социализации и активного образа жизни.

Новое исследование Института научной информации о кофе свидетельствует, что потребление кофе потенциально эффективно для снижения развития нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера и Паркинсона, пишет EurekAlert.

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Кофе, как профилактика болезней мозга

Риски заболеть нейродегенеративными заболеваниями растут в связи с увеличением продолжительности жизни.

Сегодня от болезни Альцгеймера страдают более 47 млн ​​человек. Прогнозируют, что до 2050 года эти показатели вырастут до 130 млн. Ведь надлежащего лечения пока нет.

Исследователи оценили роль кофеина и других растительных соединений, которые присутствуют в кофе и пришли к следующим выводам.

Польза кофе для мозга

Употребление кофе может помочь снизить риски нейродегенеративных заболеваний или облегчить симптомы. Главное правило – потреблять кофе умеренно, не более 3-5 чашек в течении дня.

В качестве профилактики болезни Паркинсона кофе может быть полезным больше для мужчин, чем для женщин, ведь у женщин кофеин "конфликтует" с гормоном эстрогеном.



Кофе может защитить мужчин от болезни Паркинсона

Чтобы предотвратить нейродегенерацию мозга важно также соблюдать диету и режим питания.

Распространенный миф, что кофе вызывает выброс кортизола и вызывает состояние хронического стресса. Действительно, если изредка пить кофе, то надпочечники реагируют выбросом кортизола, а человек ощущает это как магическое действие и готов на новые свершения.

Если же кофе пить регулярно, то кортизол не выделяется.