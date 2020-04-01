Как лечат от коронавируса в Украине: видео

Некоторые пациенты жалуются, что на лекарства от COVID-19 они тратят по несколько тысяч гривен. Вдобавок, часть препаратов трудно купить. Несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения обещали лечить бесплатно. Чем лечатся больные коронавирусом и сколько стоит лечение – читайте в материале 24 канала.

Одессит Шахин Асадов сейчас лечится от коронавируса. 26 марта на своей странице в фейсбук он опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что больше всего его поразил не сам диагноз, а стоимость лечения. За два дня пребывания в изоляторе мужчина потратил более 20 тысяч гривен.

Обратите внимание Одессит потратил 25 тысяч на "бесплатное" лечение коронавируса

Он отметил, что врачи выписали лекарства, которые "стоят нереально больших денег". Поэтому одессит даже не знает, чего ожидать дальше.

Первый больной коронавирусом житель Житомира Вадим Какошкин сейчас находится на домашней самоизоляции. Несмотря на то, что тест показал у него наличие вируса в организме, из больницы его выписали 31 марта. Он рассказал, что после госпитализации ему выписали лекарства, за которые заплатил 388 гривен. За весь период лечения, то есть за две недели, он потратил 1300–1400 гривен.

Лечили мужчину симптоматично. Впрочем, признался, что врачи рекомендовали приобрести препарат, который помог бы лучше бороться с болезнью. Однако, он не смог его найти.

У меня болело горло, я принимал таблетки хлорофилипт, их кладут под язык, недорогие. От кашля мне давали амброксол. Я пользовался не им, а довольно известными леденцами от кашля. Но кашля у меня почти не было. От температуры давали парацетамол,

– сообщил Вадим Какошкин.

В Министерстве здравоохранения пообещали, что уже в ближайшее время все лекарства будут в медучреждениях. Их будут давать пациентам бесплатно. Впрочем, пока специальных препаратов от коронавируса не существует.

Верховная Рада разрешила использовать опыт европейских стран и лечить больных незарегистрированными препаратами.

Например против малярии, против ревматоидного артрита, ВИЧ-инфекции. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни,

– отметил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Впрочем, лечение зависит от состояния пациента. И если у больного только подозревают COVID-19, то ему обязаны бесплатно сделать тест.