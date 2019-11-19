Как лечить хронический насморк

Почти 40% людей в индустриальных странах страдают от того или иного вида ринита (насморка). А это – почти каждый второй житель в развитых странах.

Для постановки диагноза нужно, чтобы у вас был хотя бы один из следующих четырех симптомов.

Читайте также: Как отличить аллергический насморк от симптомов простуды

Симптомы хронического насморка

чихание;

выделения из носа (любого цвета и консистенции, но чаще жидкие или слизистые);

заложенность носа;

отток слизи по задней стенке глотки.

По словам ЛОР-врача Марии Евдокимовой, симптомы должны сохраняться в течение четырех недель:

Врач должен исключить:

аллергический ринит, медикаментозный ринит (при котором человек очень долго применяет сосудосуживающие капли), профессиональный ринит (симптомы только на работе, дома их нет), атрофический ринит (при осмотре тонкая слизистая и корки), полипы в носу (видно при осмотре), ринит беременных, ринит при грудном вскармливании, ринит гипотиреозе, и тому подобное.

Для врача важен также цвет слизистой, выделения в носу, бледность слизистой (что больше характерно для аллергического ринита).

Медик может назначить дополнительные анализы для исключения других диагнозов.

Важно исключить рефлюкс желудочной кислоты (заброс кислоты из желудка). При его наличии можно лечиться до бесконечности, а симптомы ринита будут возвращаться снова и снова.

Как лечить все виды хронического ринита

Существуют всего две группы препаратов, которые помогают. Это топические глюкокортикостероиды и топические антигистаминные. Используются или эти препараты отдельно, или вместе, одновременно (как просто два спрея одновременно, поочередно, в один прием, так и в составе одного препарата).

Продолжительность лечения зависит от тяжести симптомов и данных осмотра, оптимальное сочетание подбирает врач.

Промывание носа солевыми растворами облегчает симптомы хронического насморка. При выраженном насморке, когда водянистые выделения постоянные, облегчает состояние спрей, в составе которого есть ипратропий.

Промывание носа солевыми растворами облегчает симптомы ринита

У части пациентов все полностью проходит после лечения, у части – наступает облегчение на длительный срок, у части – облегчение только на время лечения. У совсем небольшой части лечение не помогает.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.