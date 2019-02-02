Как лечить варикоз: ответ сосудистого хирурга

261 Читати новину українською
Лечение варикоза
Лечение варикоза / Фото из открытых источников

Варикозное расширение вен опасно тем, что на ранних стадиях болезнь проходит бессимптомно, а в 95% случаев возникают осложнения, в худшем случае (образование тромбов) может привести к смерти.

В эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 руководитель направления флебологии и сосудистой хирургии МС "Добробут" Владимир Герасимов назвал способ лечения болезни.

Читайте также: Варикоз: симптомы, профилактика и лечение

При первых признаках варикоза – нужно немедленно обратиться к сосудистому хирургу или флебологу. На ранних стадиях лечение проходит проще и быстрее, чем на поздних.

 
Варикоз – симптомы
• пульсирующая боль;
• ночные судороги и зуд в мышцах;
• боли при ходьбе;
• отеки в ногах;
• чувство распирания и тяжести в ногах;
• изменения кожи – сосуды становятся извилистыми, увеличенными, выступают над поверхностью кожи. Могут возникать сосудистые звездочки или телеангиоэктазии.

При диагностике флеболог может назначить УЗИ-обследование.

Врач
“Если диагноз "варикозное расширение вен" поставлен, единственный эффективный метод лечения – это оперативное вмешательство. Причем чем раньше это сделать, тем лучше. Есть множество вспомогательных методов, но они именно вспомогательные. Эффективное лечение варикоза – только хирургия ”.

Врач отметил, что медицина давно ушла вперед, поэтому открытые операции позади, не нужно никакой госпитализации и нет сложного реабилитационного периода.

Лазерна операція варикозу
Лазерная операция варикоза

 
Сосудистый хирург Владимир Герасимов
“Операция выполняется малоинвазивно под местной анестезией и в амбулаторных условиях – никакой госпитализации. С операционного стола пациент встает сам и сразу ходит, нагружая ногу и не ограничивая себя в движении. После этого едет домой и ведет свой обычный образ жизни – без отрыва от семьи и работы”.

Единственное, что может указать на то, что вы имели операцию – эластичная повязка на ногах. Врач убеждает, что сосудистая хирургия – одна из наиболее прогрессивных отраслей медицины, поэтому не стоит бояться и откладывать лечение.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Адские сутки на Донбассе: ВСУ подверглись тяжелой потери, но уничтожили много оккупантов
сегодня
1065
Теги: Лечение Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
4 февраля 18:30 Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
Олександр Бевза 120
Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
4 февраля 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 705
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
1 февраля 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 579
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
29 января 16:00 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
277
Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
28 января 16:00 Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
371
Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
10 января 16:02 Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
Олександр Бевза 1424
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук