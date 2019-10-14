Как легко проснуться и быть бодрым за 5 минут

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Как проснуться утром
Как проснуться утром / unsplash.com

Большинство людей утром чувствуют себя разбитыми, уставшими и не могут проснуться. Но это проблему можно легко решить.

Подчеркиваем, что утреннюю усталость может вызвать хронический недосып, кровяное давление, нервное или физическое истощение. Поэтому важно убедиться, что утренняя вялость и апатия – не признак болезни и случаются лишь время от времени.

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Как легко проснуться?

1. Беспощадный, но действенный совет: не откладывайте сигнал будильника. Десять мучительных минут в постели в ожидании неизбежного, не добавят бодрости. К тому же медики отмечают, что, задремывая после пробуждения, мы часто погружаемся в более глубокую фазу сна, а значит, начать день будет еще сложнее.

2. Существует теория: утром нужно продержаться на ногах всего девять минут – и вы будете уже не такими сонными. Начните хотя бы с пяти: пройдитесь по квартире, ухаживайте за кожей лица или сходите в теплый душ, заварите чай или кофе, поиграйте с домашним любимцем.

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3. Пейте воду. Не всем нравится развивать в себе эту привычку, но большинству она идет на пользу. Восстановите водный баланс после ночного отдыха – и организм получит жизненные силы. Не нужно с самого утра жидкости литрами – для начала просто промочите горло несколькими глотками.

4. Сделайте зарядку из нескольких неспешных упражнений. Спорт отлично бодрит, но убедиться в этом можно только на личном опыте.

5. Утренние встречи и рутинные дела продвигаются куда легче, когда мы сыты. Главное – не переедать, иначе вместо энергичности придет вялость и сонливость.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
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