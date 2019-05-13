Как лекарства влияют на печень

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Как лекарства вредят печени
Как лекарства вредят печени / pixabay.com

Печень это орган, который перерабатывает все токсины в нашем организме. Это самый главный детокс-орган нашего тела.

Может ли "сломаться" печень? Да, может. Такое состояние называется печеночной недостаточностью и оно крайне опасно, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

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Какие существуют признаки того, что печень "сломалась"?

Печень создает желчь. В желчи есть билирубин. Билирубин желтого цвета. Если клетки печени погибают, из них в кровь попадает билирубин и разносится по всему организму. Из-за этого человек желтеет. Признаком того, что с печенью что-то не так – желтушность кожных покровов, глаз, ротовой полости. На лекарственном языке это называется "желтуха", а болезнь, из-за которой развилась желтуха – гепатит (что в переводе означает воспаление печени).

Гепатит обычно развивается из-за специфических вирусов, которые так и называются: вирус гепатита, и бывают 5 видов: А, В, С, D, Е. Также гепатит может развиться из-за злоупотребления алкоголем (особенно некачественного), некоторых наркотиков, аутоиммунных болезней и медицинских препаратов (чаще при неадекватном их применении).

Печінка
Печень перерабатывает токсины

Чем опасен гепатит?

Если методично нагружать печень, клетки начинают замещать рубцовую ткань (она выглядит как любой шрам на вашем теле, а такое замещение называется циррозом печени). Как вы понимаете, рубцовая ткань выводить токсины не может и результатом такой замены будет печеночная недостаточность и смерть.

Могут ли уничтожить печень?

Здесь очень важно вспомнить основной принцип медицины: польза должна быть больше чем риск. Если врач назначает вам статины (таблетки, снижающие холестерин), то риск того, что вы без них умрете должен быть выше, чем смерть от них.

По статистике, 25% всех людей на планете погибают от атеросклероза сосудов. Его лечат статинами. От гепатита вызванного таблетками (причем не только статинов, а вообще всех) гибнет 150 тысяч человек в год (0.15% от всех смертей).

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Теги: Новости Здоровье Медицина Здоровье Желудочно-кишечный тракт Лечение
Источник: Здоров'я 24
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