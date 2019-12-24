Как лишний вес людей ускоряет глобальное потепление

Ученые из Дании и из США выяснили, что люди с ожирением ускоряют глобальное потепление. Оказалось, что люди с лишним весом выделяют больше углекислого газа.

На выделение углекислого газа влияют и скорость метаболизма, и масса тела живых организмов, говорится в статье.

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Люди с лишним весом производят больше углекислого газа по сравнению с худыми. Кроме того, они потребляют больше еды и напитков, на производство которых тоже идет энергия.

По подсчетам ученых, ожирение как глобальная проблема приводит к выбросу 700 лишних мегатонн углекислого газа, что составляет около 1% всех выбросов, производимых людьми.



Ожирение усиливает глобальное потепление \ unsplash.com

В среднем экологический след человека с ожирением в пять раз длиннее, чем у его ровесника с нормальным индексом массы тела.

Ученых уже раскритиковали за фетшейминг (обида людей из-за их веса). Однако, они утверждают, что заботятся о здоровье людей с лишним весом и подсказывают еще один аргумент, помимо заботы о здоровье, почему им стоит поддерживать себя в форме.

Почему глобальное потепление так опасно?

Растет температура и всем живым организмам становится слишком горячо. Это приводит к увеличению количества заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Редкие заболевания, которые были в тропических странах начали двигаться дальше по широтах.

Людям не будет, что есть: за каждое повышение средней глобальной температуры на 1 градус Цельсия урожайность кукурузы упадет в среднем на 7,4%, пшеницы – на 6%, риса – на 3,2%.

Ледовики тают, уровень мирового океана повышается и затапливаются важные территории.

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