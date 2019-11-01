Как мастурбация влияет на сексуальное здоровье женщины

Время, когда мастурбацию считали признаком слабоумия и умственного безумия прошло. Несмотря на это, до сих пор есть множество мифов о том, что мастурбация вредит организму.

Однако мастурбация существовала и существует. И вредной ее можно считать только, если она чрезмерная. Тогда, когда она занимает все мысли и время, а также мешает нормально существовать в социуме и строить отношения, рассказала сексолог Марина Абрамова.

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И если для мужчин польза мастурбации выступает больше как снятие напряжения и тренинг выносливости, для женщин она может означать несколько другое.

1. Изучение себя. Самый главный плюс. Иногда девушки рассказывают, что ее муж делает все не так уже 3 года, и она задумывается о разводе. На вопрос "а как ей нужно" – она не знает, что и сказать. Потому что не понимает, как ей нужно.

Будьте ответственны за свое удовольствие. Исследуя себя, вы сможете поделиться этой ценной информацией со своим мужем и получать гораздо больше наслаждения от секса.

2. Отсутствие сексуального голода. Это полезно, когда у вас нет мужа. В этом случае мастурбация помогает избежать случайных половых связей.

3. Дарим себе любовь и внимание. Внимание к своему телу, ласкание себя, поглаживание – является полезным для психики. И это помогает в грусти не соглашаться на все ради человека, который скажет ласковое слово и приласкает. Вы уже взрослый человек. И можете сами себе давать все, что захотите.

4. Сладкий сон. Если у вас проблемы с засыпанием, в голову лезут лишние мысли, попробуйте вот такие "лекарства". Это не гарантированный способ уснуть, но многим помогает.

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