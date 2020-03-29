Как меняются легкие больного коронавирусом: видео
Больница в Вашингтоне опубликовала трехмерное видео легких пациента, который болен коронавирусом.
Об этом пишет издание CNN.
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По словам врача Кита Мортмана, руководителя отдела грудной хирургии больницы Джорджа Вашингтона, у пациента заболевание несколькими днями ранее проходило бессимптомно. На видео видно, как повреждаются большие участки легких.
Участки, обозначенные желтым цветом на видео, представляют инфицированные и воспаленные части легкого, заявил Мортман.
Как меняются легкие больного коронавирусом: смотрите видео
Симптомы коронавируса/ Инфографика 24 канала
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