Как можно изучать иностранные языки во сне: объяснения ученых

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Изучение языка во сне
Изучение языка во сне / unsplash.com

Запоминать иностранные слова можно во сне, но только если вы слышите их впервые.

Участников, для которых родным был немецкий язык, разделили на четыре группы по 15 человек. В дни тестирования их просили вставать в семь утра, не пить кофе и алкогольные напитки, пишет Independent со ссылкой на исследование швейцарских ученых.

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В 21:00 испытуемых ждали в лаборатории сна, где с помощью датчиков фиксировали активность их мозга. Сессия начиналась с урока голландского языка. Участники учили слова с переводом, затем ложились спать.

Пока одни просто спали, другие слушали во сне слова, которые только что учили. Голос диктора звучал из колонок на громкости 70 дБ (по шкале шумов это соответствует громкому разговору). При этом способность слышать во время сна выше, чем когда человек не спит.

via GIPHY

Несколько раз за ночь исследователи будили участников и спрашивали у них слова. По итогам эксперимента участники изучили 120 слов. Те из них, кто ночью слушал диктора, справились с заданиями на 10% лучше мирно спящих.

Лучше память работает в фазе медленного сна. Обычно это стадия, когда человек засыпает. Получается, если лечь в 23 и заранее поставить проигрыватель на период с 12 до 2 ночи, можно что-то запомнить.

Прежде исследователи уже отмечали, что во время сна у животных и человека активно работают зоны мозга, отвечающие за переход кратковременной памяти в долговременную, в частности гиппокамп. Например, птенцы учат песни именно во сне.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Мозг
Источник: 24 Канал
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