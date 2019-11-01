Как наладить питание, если постоянно работаете: 5 советов

Мы просыпаемся утром, выпиваем чашку чая или кофе, чтобы взбодриться, и спешим в офис. В ритме жизни мы часто пропускаем завтрак или обед, да и вообще, при плотном графике мало у кого получается питаться здорово.

Пропуск пищи и чрезмерное потребление кофеина – классическая история современного человека. Когда мало свободного времени, соблюдение баланса между работой и здоровым питанием может показаться непосильной задачей, однако это возможно. Enterpreneur предложили 5 советов, которые приблизят вас к здоровому образу жизни при ненормированном графике.

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Пейте воду

Увлажнение организма – это обязательно, однако люди этого часто не понимают. Обязательно пейте достаточное количество чистой воды, а не чая или кофе.

Начните свой день со стакана воды и завершите ним, и не забывайте о воде в течение дня.

Носите с собой закуски

Поверьте нам, это самая простая задача и она может творить чудеса. Во время спешки у вас всегда будет, чем подкрепиться и вам даже не нужно будет бороться с желанием голода или забегать в первый попавшийся МАФ за сосиской в тесте.

Носите с собой йогурт, свежие фрукты, а также мешочек с цельнозерновыми продуктами и орехами.



Носите с собой закуски

Вложите время в себя

Закупаться посреди недели сложно, тем более, если еду нужно еще и приготовить. Однако это можно сделать в выходные, а если жаль времени или не хватает физических сил – раз в неделю можно воспользоваться доставкой продуктов из супермаркета домой. К счастью, в Украине сейчас действует множество таких сервисов.

Также в течение выходных составьте план того, что вы планируете есть. Можете пожарить или потушить овощи, запечь мясо и тому подобное. Главное, рассортируйте все по отдельным контейнерам. Приготовив самые сложные блюда заранее, вы удивитесь, если увидите, насколько это экономит время и на сколько здоровее стали ваши пищевые привычки. Также не жертвуйте собой и старайтесь не готовить на всех. Если вы живете не сами и выступаете в роли "семейного повара" – не стесняйтесь просить помощи в приготовлении пищи у ваших близких.



Готовьте сложные блюда на выходных

Узнайте простые рецепты

На завтрак выбирайте что-то простое и сытное, например вареные яйца с поджаренным хлебом, овсянка с фруктами, кус-кус с овощами, или бутерброды с авокадо и молоком.

На ужин это может быть салат с простой заправкой из йогурта, или обжаренные овощи с небольшой порцией мяса. Еда – это не обязательно миллион ингредиентов, она может быть простой и здоровой.



Узнайте простые рецепты

Помните о балансе

Нашему организму нужно все: белки, жиры и углеводы. Сбалансируйте свое питание правильно и не исключайте из рациона жиры и углеводы.

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