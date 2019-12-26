Как не набрать вес во время праздников: 7 советов от врача

В период новогодних и рождественских праздников больше всего выходных. Поэтому в магазинах очереди, люди скупают не только подарки друг другу, но и различные вкусняшки.

Праздники пройдут, а лишние килограммы, останутся и распрощаться с ними не так просто, отметила врач Екатерина Олесь и предложила несколько советов, как их можно не набрать.

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1. Готовьте салаты с растительным маслом, а не с майонезом.



Заправка салата иногда является калорийнее ингредиенты/Фото:Unsplash

Растительное масло является полезной для организма человека, а вот с майонезом дела немного сложнее. Здесь важно соблюдать меру и быть уверенными в его составе, ведь магазинные майонезы часто содержат опасные добавки и стабилизаторы.

2. По возможности замените конфеты на фрукты и полезные сладости.

Сладости имеют высокую калорийность, а потому способствуют набору веса. К тому же они не несут никакой пользы. Выбирайте на десерт фрукты или сладости на их основе.



На десерт во время празднования выбирайте фрукты/Фото:Unsplash

3. Не переедайте! Ничего страшного не произойдет, если на тарелке что-то останется. Если "не осталось" места на десерт – он вас подождет до утра.

Есть следует для того, чтобы утолить голод и подкрепить организм полезными микроэлементами. Не следует перегружать пищеварительные органы избыточным количеством пищи.

4. Ограничьте употребление сладких газированных напитков. Алкоголь выбирайте с минимальным содержанием сахара и контролируйте количество выпитого.



Напитки должны быть не слишком сладкими/Фото: Unsplash

6. Меньше лежите перед телевизором. Включайте веселую музыку и танцуйте всей семьей. Дети точно оценят.

Вообще активность важный момент. Если вы едите много еды, но не используете энергию, это плохо для организма. Калории должны тратиться.



Будьте физически активными/Фото:Unsplash

Если мы в этом году дождемся снега, не упустите момент покататься на санках, "тарелках" или пакетах, слепите снеговика или поиграйте в снежки. Движение это жизнь!

Если же такая возможность не представится, можно прогуляться и полюбоваться празднично украшенным городом.

7. Ложитесь спать вовремя! Сон играет одну из ключевых ролей в работе организма и отвечает за множество процессов. Здоровый сон поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также набору веса.

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