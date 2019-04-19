Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
Еще во время первого избирательного тура стало понятно, что вражда между сторонниками Зеленского и Порошенко достигнет масштабов стихийного бедствия.
Сторонники первого выбирают "будущее" и готовы хлынуть в неизвестность, лишь бы вырваться из ярма старых политических уставов. Другие – стремились сохранить хоть какую-то, однако, стабильность, в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказала практический психолог Галина Гурак.
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Подкидали "жару в огонь" и политические дебаты пользователей соцсетей, которые наперебой обливали друг друга грязью, призывали к сознательному выбору и снятию "розовых очков". Ситуация напоминает борьбу поколений, когда "старшее поколение вспоминает, как когда-то жилось хорошо", а молодежь стремится к неизведанностии и впечатлениям, готова к принятию нового, стремится следовать за харизматическим лидером.
Политолог Богдан Петренко отметил, что проблема украинцев в том, что их политический выбор эмоциональный.
Итак, подытожим, почему возникает сильная вражда между сторонниками кандидатов?
- Естественная бессознательная, но очевидная для психологов, борьба поколений;
- Понимание гражданами высокого уровня ответственности за свой "правильный" выбор;
- Активность в соцсетях: стремление каждого лично высказаться, относительно ситуации в стране;
- Активная скрытая агитация, со стороны тех или иных медиа-каналов, за "своего/хорошего" кандидата.
Как не поссориться с близкими, которые являются сторонниками "другого лагеря"?
Уважение – это то чувство, которое вырабатывается сознанием, подкрепляется тактичностью и способностью принимать мнение другого таким, каким он есть. Каждый человек имеет право на выбор. Нет, вы не обязаны уважать тех, кто выбирает противоположного кандидата. Но стоит научиться уважать собственное Право другого человека думать по-другому, не так, как вы.
Если вы чувствуете напряжение в семье или при общении с родственниками, относительно будущего выбора, просто задайте себе вопрос: "На сколько я готов разрушать отношения с близкими из-за несовпадения политических предпочтений?".
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