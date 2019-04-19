Как не поссориться с близкими из-за выборов президента

Еще во время первого избирательного тура стало понятно, что вражда между сторонниками Зеленского и Порошенко достигнет масштабов стихийного бедствия.

Сторонники первого выбирают "будущее" и готовы хлынуть в неизвестность, лишь бы вырваться из ярма старых политических уставов. Другие – стремились сохранить хоть какую-то, однако, стабильность, в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказала практический психолог Галина Гурак.

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Подкидали "жару в огонь" и политические дебаты пользователей соцсетей, которые наперебой обливали друг друга грязью, призывали к сознательному выбору и снятию "розовых очков". Ситуация напоминает борьбу поколений, когда "старшее поколение вспоминает, как когда-то жилось хорошо", а молодежь стремится к неизведанностии и впечатлениям, готова к принятию нового, стремится следовать за харизматическим лидером.

Психолог Галина Гурак "То, что во время второго тура политических выборов, граждане склонны к разделению на два лагеря, к активной агитации и спорам – абсолютно не является политико-психологическим феноменом! Наоборот – закономерностью! Болеть за "своего" – совершенно нормально, более того, каждый "лагерь" всегда убежден в своей правоте и успешности!".

Политолог Богдан Петренко отметил, что проблема украинцев в том, что их политический выбор эмоциональный.

Политолог Богдан Петренко "Учитывая это штабы ведут целенаправленную кампанию по дегуманизации (потери человечности, почти как на войне с противником). Причем, это касается не только самого кандидата, но и его электората. То есть, человека ставят в выбор, или он с "хорошими" или – с "плохими". Происходит искусственное разделение общества (чтобы там не говорили кандидаты с обеих сторон), в которое начинают верить и сами люди. И выбор человека, при таких обстоятельствах, предполагает неприятие другого выбора, той стороны".

Итак, подытожим, почему возникает сильная вражда между сторонниками кандидатов?

Естественная бессознательная, но очевидная для психологов, борьба поколений; Понимание гражданами высокого уровня ответственности за свой "правильный" выбор; Активность в соцсетях: стремление каждого лично высказаться, относительно ситуации в стране; Активная скрытая агитация, со стороны тех или иных медиа-каналов, за "своего/хорошего" кандидата.

Как не поссориться с близкими, которые являются сторонниками "другого лагеря"?

Уважение – это то чувство, которое вырабатывается сознанием, подкрепляется тактичностью и способностью принимать мнение другого таким, каким он есть. Каждый человек имеет право на выбор. Нет, вы не обязаны уважать тех, кто выбирает противоположного кандидата. Но стоит научиться уважать собственное Право другого человека думать по-другому, не так, как вы.

Если вы чувствуете напряжение в семье или при общении с родственниками, относительно будущего выбора, просто задайте себе вопрос: "На сколько я готов разрушать отношения с близкими из-за несовпадения политических предпочтений?".

Психолог Галина Гурак "Важно помнить, что все мы люди, кому-то нравится голубой цвет, кому-то – черный, кто-то выбирает одного кандидата, кто-то другого! И это право выбирать так, как подсказывает сердце/интуиция/логика! Можно на время избирательного процесса ввести небольшую игру дома: никаких обсуждений, ради сохранения положительного климата в семье. За нарушение – штраф (например, сделать что-то смешное, или помыть посуду)".

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