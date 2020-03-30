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Как не спиться во время карантина: советы эксперта

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Как не спиться во время карантина / Unsplash

Из-за коронавируса люди сидят дома и не выходят на улицу, жизнь кардинально изменилась. Такой стресс заставляет людей пить больше алкоголя.

Издание Metro попросило врача и медицинского консультанта Арагона Джузеппе дать несколько рекомендаций, как не спится во время карантина или самоизоляции.

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Как не стать алкоголиком из-за коронавируса?

  1. Наиболее очевидный способ не пить – избавиться от всего алкоголя в доме, если он у вас есть.
  2. Сосредоточьтесь на настоящем. Если решите вместе вычеркнуть алкоголь из своей жизни, то, скорее всего, сорветесь. Попробуйте строить планы на день, и если там есть пункт "не пить", значит не пейте. А о том, что будете делать завтра – подумайте завтра.
  3. Вместо туалетной бумаги купите любимый чай, кофе или безалкогольные аналоги спиртных напитков. Очень важно иметь под рукой альтернативу.
  4. В обычной жизни мнение окружения – один из самых мощных стимулов не напиваться до потери пульса. Но в самоизоляции давление общества ослаблено, так что придется воссоздавать его искусственно. Вам было бы стыдно каждый день приходить в офис с перегаром? Или вам бы не хотелось огорчать маму своим видом с похмелья? Вспоминайте об этом чаще.
  5. Видеочаты с друзьями могут сыграть с вами плохую шутку. Да, это самый очевидный способ занять вечер и не одичать на карантине, но часто такие звонки сопровождаются алкоголем, будто вы сидите в баре. Проанализируйте, не слишком ли часто вы стали "собираться" компанией. Возможно, вам всем нужно устроить чайную, а не пивную конференцию.
  6. Займитесь спортом вместо выпивки – это банальный, но самый действенный способ сохранить свое физическое здоровье.
  7. Помните, что алкоголь, наложенный на тревожность и замкнутое пространство – верный путь к психическим расстройствам. Может казаться, что спиртное снимает стресс, но это иллюзия. Если вам трудно справиться со всем этим, лучше обратитесь в службу поддержки и поговорите с психологом.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Алкоголь
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