Как не заболеть коронавирусом: советы, которые подействовали во время вспышки 2002 года
По всему миру фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Это пугает многих людей, потому что как его побороть пока никто не знает. Но человечество уже победило похожий вирус.
Новый коронавирус – близкий родственник другого опасного вируса, который спровоцировал вспышку атипичной пневмонии в 2002 году. Тогда ученая и журналистка Лори Гарет провела расследование эпидемии, и составила инструкцию как не подхватить вирус и получила за это Пулитцеровскую премию.
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Как подхватить коронавирус: инструкция
- Выходя из дома, надевайте перчатки. Не снимайте их в общественном транспорте.
- Если перчатку пришлось снять (например, для рукопожатия), не трогайте руками лицо и глаза, даже если они сильно чешутся. Прежде, чем снова надевать перчатки, вымойте руки с мылом.
- Стирайте перчатки каждый день в горячей воде и хорошо сушите. Не носите влажные перчатки – к ним легче липнут микробы.
- Договоритесь необмениваться рукопожатиями и не обниматься со знакомыми на работе, в гостях или в общественных местах в сезон простудных заболеваний.
- Старайтесь не приближаться к людям на расстояние ближе, чем полметра. Если кто-то рядом чихает или кашляет – попросите его надеть маску. В случае отказа отойдите еще на полметра или вовсе покиньте помещение.
- Надевать маску для защиты от заражения – почти бесполезно. Большинство из них теряет защитные свойства после одного-двух надеваний. А использовать одну маску несколько раз – даже опасно: как и влажные перчатки, она притягивает бактерии и вирусы.
Маски почти не защищают от вирусов/ Getty imagies
- Не прикасайтесь к дверным ручкам ладонями: открывайте двери в перчатках, через бумажной платок или локтем. Если все-таки прикоснулись – помойте руки или протрите их антисептиком.
- То же самое касается лестничных перил, рабочих столов, чужих телефонов, игрушек, ноутбуков, кухонных принадлежностей общего пользования – всего, к чему прикасаются другие люди. После таких контактов не трогайте лицо руками и постарайтесь как можно быстрее помыть.
- Во время еды в компании следите, чтобы никто не накладывал еду из общих блюд в тарелку своей вилкой или ложкой. Выделите для этого отдельный прибор.
- Выделите каждому члену семьи отдельное полотенце на кухне, в ванной и попросите пользоваться только ими. Стирайте полотенца раза в неделю.
- Тщательно мойте посуду. Ешьте только в проверенных кафе, ресторанах и столовых.
- Не покупайте живую птицу и рыбу, не ешьте сырое мясо и рыбу.
- Чаще проветривайте помещение.
- Если ухаживаете за близким человеком с признаками простуды, выделите ему отдельную комнату, наденьте маску на него и на себя. Складывайте использованные маски и бумажные платки в целлофановый пакет и завязывайте его перед тем, как выбросить. Носите одежду с длинными рукавами и чаще ее меняйте.
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