Как не заболеть весной

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Как не болеть
Как не болеть / unsplash.com

Весеннее тепло уже здесь, но вокруг подозрительно много тех, кто чихает. Если вы не хотите стать одним из них – эта информация будет полезной для вас.

Заболеть весной ничуть не сложнее, чем осенью. Майское солнце прекрасно и опасно: вам жарко в его лучах, вы снимаете теплую куртку, одеваете что-нибудь летнее и все вроде бы хорошо. Но здесь вступает холодный ветер!

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Почему болеем весной?

Переохлаждение - это миф, вы заболеете не от холода, а от того, что из-за него снижается местный иммунитет. На вас может попасть вирус (разновидностей риновирусов около 200).

Лучше не выходить на улицу? Нет!

Минимальное рекомендуемое время прогулок – 22 минуты. Большое исследование показало, что витамин D, который вырабатывается под воздействием солнца, помогает вам защитить себя от ОРВИ.

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Что делать, чтобы не заболеть?

Чтобы остаться здоровым, нужно сбалансировать температуру тела и окружающей среды и не забывать о базовой профилактике, которая актуальна в любое время года.

Не стоит забывать о сбалансированном питании. Все как всегда. Растительная пища – один из столпов здорового питания, которое формирует общее здоровье организма. Как и свежий воздух, она полезна для всего и от всего.

Вам наверняка известно, что во фруктах и ​​овощах много грубых пищевых волокон, необходимых для хорошего пищеварения. Интересно, что квашеную капусту принято есть зимой, но и весной она будет кстати – витамина C в ней больше, чем в цитрусовых, а еще много витаминов группы А, B и E.

Весною простіше підтримувати здорове харчування
Весной проще поддерживать здоровое питание

Мойте руки! В мае этот совет не менее актуален, чем в ноябре. Клавиатура компьютера, дверные ручки, кнопка лифта, которые потрогал больной человек, становятся источниками инфекции. Согласно последним исследованиям, регулярное мытье рук действительно предотвращает распространение инфекций и повышает сопротивляемость организма к ним. Кроме того, это самый дешевый способ профилактики болезней.

На антибактериальное мыло и антисептические салфетки надеяться не стоит - они убивают микробы ничуть не эффективнее обычного мыла.

Врачи также рекомендуют чихать в салфетку, а потом ее выбрасывать. Если нет салфетки – чихать в локоть или рукав (свой). Главное – не в ладони!

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Советы Профилактика заболеваний
Источник: Здоров'я 24
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