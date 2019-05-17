Как нельзя худеть: самые вредные методы

Женщины в погоне за стройной фигурой используют различные методы похудения – сидят на диетах, меняют рацион и ходят в спортзал. Однако, нередко прибегают к популярным радикальным методам, которые только наносят вред здоровью.

Диетолог Елена Кален в своем Instagram рассказала, что самые популярные методы похудения не всегда безопасны для здоровья. Она отметила, что иногда женщины начинают голодать или пытаются очищать организм слабительными средствами.

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Эксперт по здоровому питанию объяснила, что прибегать к этим методам следует с крайней осторожностью.

Диетолог Елена Кален “Очистка слабительными и мочегонными средствами достаточно рискованный метод, который помогает снизить вес после праздников, но не за счет расщепления жировых отложений, а за счет выведения из организма шлаков, отходов и жидкости ”

По мнению диетолога, такой способ похудения негативно влияет на кишечник, разрушает естественный процесс очищения организма и на самом деле не выполняет функцию детоксикации и нормализации веса.

Кроме того, негативные последствия может иметь хаотическая голодовка с целью снизить вес.

"В организм не поступают необходимые питательные вещества и он начинает поедать свои белки для синтеза аминокислот, что отрицательно сказывается на здоровье в целом, нарушаются обменные процессы и впоследствии это может привести к еще большему набору веса, а не к похудению", – подытожила она.

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