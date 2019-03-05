Как нельзя воспитывать детей разного возраста: 6 примеров
С появлением младшего ребенка в семье, старший может испытывать определенные проблемы – ревность, обида, агрессия, излишнее любопытство, неспособность отличить младшего брата от новой игрушки.
- 11. Вы тратите время на то, что за вас может сделать техника
- 22. Вы делаете организационные ошибки
- 33. Вы не говорите со старшим ребенком о младшем
- 44. Вы приходите с подарком только для одного ребенка
- 55. Вы уделяете больше внимания младшему ребенку
- 66. Вы не поощряете старшего
- 77. Вы заставляете ребенка брать на себя ответственность
Врач Евгений Комаровский отметил, что и у родителей возникают определенные сложности – чувство вины, раздражительность, острая нехватка времени.
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Он назвал ситуации, которых родителям нужно избегать, когда в семье есть дети разного возраста.
1. Вы тратите время на то, что за вас может сделать техника
Старайтесь затраты времени на домашние дела. При возможности максимально используйте достижения цивилизации – подгузники, посудомоечную машину, стиральную машину, мультиварку, и тому подобное. Вашего времени должно хватить на двух, трех, пятерых.
2. Вы делаете организационные ошибки
Речь идет о совместном сне, кормлении по первому писку, многочасовых укачиваниях. Если так будете продолжать, то возникнут другие проблемы – дефицит времени, эмоций и внимания к старшего ребенка.
Вы делаете организационные ошибки
3. Вы не говорите со старшим ребенком о младшем
На самом деле нужно старшему ребенку все объяснять о младшем. Расскажите, отвечайте на его вопросы, поощряйте интерес. Читайте сказки о братьях и сестрах.
4. Вы приходите с подарком только для одного ребенка
Когда вы приходите к семье, в которой несколько детей, с одним подарком и забываете о других, это может их обидеть. Предупредите своих гостей и бабушек: или приходите с пустыми руками, или сколько детей – столько и подарков.
5. Вы уделяете больше внимания младшему ребенку
Например, когда он хочет помочь в уходе за младшим. Провоцируйте ситуации, когда вам помощь нужна. Очень хвалите. Очень! Ставьте в пример.
7. Вы заставляете ребенка брать на себя ответственность
Не стоит создавать ситуации, когда старший ребенок вынужден брать на себя ответственность и принимать любые родительские решения. Эксперты не советуют оставлять на короткое время старшего ребенка (даже если ему исполнилось 12 лет) с младшим.
В любом случае, даже если 15-летний ребенок остается ухаживать за младшим братом, это должна быть его инициатива, а не категорическое требование родителей.
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