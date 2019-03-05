Как нельзя воспитывать детей разного возраста: 6 примеров

С появлением младшего ребенка в семье, старший может испытывать определенные проблемы – ревность, обида, агрессия, излишнее любопытство, неспособность отличить младшего брата от новой игрушки.

Врач Евгений Комаровский отметил, что и у родителей возникают определенные сложности – чувство вины, раздражительность, острая нехватка времени.

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Он назвал ситуации, которых родителям нужно избегать, когда в семье есть дети разного возраста.

1. Вы тратите время на то, что за вас может сделать техника



Старайтесь затраты времени на домашние дела. При возможности максимально используйте достижения цивилизации – подгузники, посудомоечную машину, стиральную машину, мультиварку, и тому подобное. Вашего времени должно хватить на двух, трех, пятерых.

2. Вы делаете организационные ошибки



Речь идет о совместном сне, кормлении по первому писку, многочасовых укачиваниях. Если так будете продолжать, то возникнут другие проблемы – дефицит времени, эмоций и внимания к старшего ребенка.



Вы делаете организационные ошибки

3. Вы не говорите со старшим ребенком о младшем



На самом деле нужно старшему ребенку все объяснять о младшем. Расскажите, отвечайте на его вопросы, поощряйте интерес. Читайте сказки о братьях и сестрах.

4. Вы приходите с подарком только для одного ребенка



Когда вы приходите к семье, в которой несколько детей, с одним подарком и забываете о других, это может их обидеть. Предупредите своих гостей и бабушек: или приходите с пустыми руками, или сколько детей – столько и подарков.

5. Вы уделяете больше внимания младшему ребенку

Врач Евгений Комаровский "Нельзя спеть колыбельную младшему ребенку и не почитать сказку/поговорить со старшим. Нельзя устроить фотосессию младшему и не сделать портрет старшего".

6. Вы не поощряете старшего

Например, когда он хочет помочь в уходе за младшим. Провоцируйте ситуации, когда вам помощь нужна. Очень хвалите. Очень! Ставьте в пример.

7. Вы заставляете ребенка брать на себя ответственность

Не стоит создавать ситуации, когда старший ребенок вынужден брать на себя ответственность и принимать любые родительские решения. Эксперты не советуют оставлять на короткое время старшего ребенка (даже если ему исполнилось 12 лет) с младшим.

В любом случае, даже если 15-летний ребенок остается ухаживать за младшим братом, это должна быть его инициатива, а не категорическое требование родителей.

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