Как одиночество ухудшает здоровье: факты, которые вас удивят

Любой человек в течение своей жизни сталкивался с чувством одиночества. Однако для одних – это временное состояние, а для других – образ жизни. Как одиночество влияет на здоровье – читайте в материале.

Хроническое одиночество может иметь неблагоприятные последствия для вашего здоровья. Об этом пишет издание CNN.

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Одиночество влияет как физическая боль

Как писал врач Санджай Гупта относительно исследования 2003 года, с эволюционной точки зрения доисторические предки полагались на социальные группы не просто для общения, а для выживания. Это объясняется тем, что пребывание рядом с племенем приносило доступ к убежищу, еде и защите. А отделение от группы означало опасность.

Следовательно, сегодня, когда человек чувствует себя одиноким, его органы могут чувствовать угрозу выживанию.



Одиночество влияет на мозг как физическая боль / Unsplash

Проблемы со сном

Люди, которые чувствуют себя одинокими, как правило, испытывают больше нарушений сна в ночное время. Исследователи обнаружили, что связь между нарушениями сна и одиночеством сохраняется даже после учета семейного положения и размера семьи, предполагая, что чувство одиночества зависит от того, как люди воспринимают свое социальное положение.

Одиночество может увеличить риск деменции

В 2012 году ученые провели исследование на 2200 людях, которые живут в Амстердаме. В результате исследователи доказали, что те люди, которые чувствуют себя одинокими, несмотря на наличие друзей и семьи, имеют больший риск заболеть деменцией, чем те, которые живут одни.

В источнике говорится, что чувство одиночества повышает риск деменции на 64%.

Деменция – что это? Деменция влияет на мышление, поведение и на способность выполнять ежедневные дела. Работа мозга значительно ухудшается, и это влияет на социальную и рабочую деятельность человека. Первым признаком деменции является неспособность выполнять повседневные дела.



Деменция может возникнуть у любого, но с возрастом риск возрастает. Большинство больных деменцией – пожилые люди.



Одиночество может увеличить риски деменции / Unsplash

Одиночество может способствовать преждевременной смерти

Жизнь в одиночестве, или просто чувство одиночества, может повысить риск у человека ранней смерти.

Ученые провели одно исследование, в котором приняли участие почти 45 тысяч человек в возрасте от 45 лет, которые имели или сердечные заболевания, или имели высокий риск этого заболевания. Как говорилось в результатах, люди, которые живут в одиночестве, с большей вероятностью умирают от сердечных приступов, инсультов или других осложнений, чем те, кто проживает с семьей или друзьями и т.д.

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