Как омолодить мозг в любом возрасте

457 Читати новину українською
Аэробные упражнения помогут мозгу в любом возрасте
Аэробные упражнения помогут мозгу в любом возрасте / popsugar.com.au

Американские неврологи и нейробиологи из Колумбийского университета разработали систему упражнений, чтобы сохранить остроту ума и быстрее выполнять повседневные дела.

В исследовании приняли участие 132 человека в возрасте от 20 до 67 лет, среди добровольцев не было курящих и никто из них на момент начала исследования не страдал от когнитивных нарушений, таких как аномальное снижение памяти или умственной работоспособности, пишет Nature.

Читайте также: Назвали одну из основных причин психических расстройств

Также участники исследования не были профессиональными спортсменами или людьми, которые регулярно посвящали спортивным упражнениям большое количество времени до начала эксперимента.

Во время эксперимента ученые разделили добровольцев разного возраста и пола на две группы.

Первая группа людей должна выполнять аэробные упражнения – на беговой дорожке и велотренажере. Другая группа занималась растяжкой и упражнениями на так называемые мышцы кора, отвечающие за стабилизацию таза, бедер и позвоночника.

via GIPHY

Результаты показали, что аэробные нагрузки (упражнения низкой интенсивности) значительно улучшили когнитивные навыки участников. Все члены экспериментальной группы набрали значительно больше баллов в соответствующих тестах по сравнению с контрольной группой испытуемых.

В среднем участники обеих групп благодаря физическим упражнениям стали лучше выполняли тесты на когнитивные способности. Однако, у тех, кто занимался аэробикой, разница между началом и завершением эксперимента оказалась примерно вдвое больше, чем у тех, кто делал растяжку.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня
31926
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
4 февраля 18:30 Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
Олександр Бевза 120
Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
4 февраля 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 705
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
1 февраля 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 579
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
29 января 16:00 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
277
Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
28 января 16:00 Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
371
Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
10 января 16:02 Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
Олександр Бевза 1424
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук