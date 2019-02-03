Как омолодить мозг в любом возрасте

Американские неврологи и нейробиологи из Колумбийского университета разработали систему упражнений, чтобы сохранить остроту ума и быстрее выполнять повседневные дела.

В исследовании приняли участие 132 человека в возрасте от 20 до 67 лет, среди добровольцев не было курящих и никто из них на момент начала исследования не страдал от когнитивных нарушений, таких как аномальное снижение памяти или умственной работоспособности, пишет Nature.

Читайте также: Назвали одну из основных причин психических расстройств

Также участники исследования не были профессиональными спортсменами или людьми, которые регулярно посвящали спортивным упражнениям большое количество времени до начала эксперимента.

Во время эксперимента ученые разделили добровольцев разного возраста и пола на две группы.

Первая группа людей должна выполнять аэробные упражнения – на беговой дорожке и велотренажере. Другая группа занималась растяжкой и упражнениями на так называемые мышцы кора, отвечающие за стабилизацию таза, бедер и позвоночника.

Результаты показали, что аэробные нагрузки (упражнения низкой интенсивности) значительно улучшили когнитивные навыки участников. Все члены экспериментальной группы набрали значительно больше баллов в соответствующих тестах по сравнению с контрольной группой испытуемых.

В среднем участники обеих групп благодаря физическим упражнениям стали лучше выполняли тесты на когнитивные способности. Однако, у тех, кто занимался аэробикой, разница между началом и завершением эксперимента оказалась примерно вдвое больше, чем у тех, кто делал растяжку.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.