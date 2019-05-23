Как остановить старение мозга и улучшить его функции

Международная группа ученых установила механизм, который поможет остановить процесс старения мозга и улучшить когнитивные функции – физические упражнения и антиоксиданты.

Эксперты выдвинули гипотезу, которая свидетельствует о том, что физические упражнения способствуют нейрогенезу в гиппокампе (центре памяти), пишет MedicalXpress.

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Нейрогенез – что это? Это сложный процесс образования новых нервных клеток в зрелой центральной нервной системе.

А антиоксидантная добавка астаксантин усиливает это влияние. При этом на антиоксиданты косвенно влияет нейротрофический фактор, такой как h-LEP (гормон гиппокампа).

Они проверили эту гипотезу в экспериментах на мышах, а также клеточных линиях человеческого мозга.

Так, физические упражнения и употребление антиоксидантов стимулируют память, а это полезно людям с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными состояниями.

Но комбинация физической активности и прием добавок оказывают лучший эффект, чем в одиночку. При этом дефицит гормона лептина у мышей-мутантов уничтожает влияние комбинации упражнений и астаксантина, что указывает на ключевую роль этого гормона.

Вывод ученых: упражнения и диетические антиоксиданты являются эффективной стратегией для улучшения когнитивных функций и здоровья мозга. А также это будет полезным для замедления развития нейродегенеративных процессов.

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