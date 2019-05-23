Как остановить старение мозга и улучшить его функции

119 Читати новину українською
Как остановить старение мозга и улучшить его функции
Как остановить старение мозга и улучшить его функции / unsplash.com

Международная группа ученых установила механизм, который поможет остановить процесс старения мозга и улучшить когнитивные функции – физические упражнения и антиоксиданты.

Эксперты выдвинули гипотезу, которая свидетельствует о том, что физические упражнения способствуют нейрогенезу в гиппокампе (центре памяти), пишет MedicalXpress.

Читайте также: Болезнь Альцгеймера научились предсказать за 30 лет до первых симптомов

 
Нейрогенез – что это?

Это сложный процесс образования новых нервных клеток в зрелой центральной нервной системе.

А антиоксидантная добавка астаксантин усиливает это влияние. При этом на антиоксиданты косвенно влияет нейротрофический фактор, такой как h-LEP (гормон гиппокампа).

Они проверили эту гипотезу в экспериментах на мышах, а также клеточных линиях человеческого мозга.

Так, физические упражнения и употребление антиоксидантов стимулируют память, а это полезно людям с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными состояниями.

via GIPHY

Но комбинация физической активности и прием добавок оказывают лучший эффект, чем в одиночку. При этом дефицит гормона лептина у мышей-мутантов уничтожает влияние комбинации упражнений и астаксантина, что указывает на ключевую роль этого гормона.

Вывод ученых: упражнения и диетические антиоксиданты являются эффективной стратегией для улучшения когнитивных функций и здоровья мозга. А также это будет полезным для замедления развития нейродегенеративных процессов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Какова опасность кадровых назначений Зеленского?
сегодня
1349
Теги: болезнь Альцгеймера Мозг Новости Здоровье Здоровье Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
17 мая 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
Олександр Бевза 947
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая 13:59 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 1634
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 311
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 605
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2418
Новости
Больше новостей
Залиште відгук