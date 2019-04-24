Как открытые офисы влияют на производительность и коммуникацию между работниками

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Открыты офисы влияют на коммуникацию и производительность сотрудников
Открыты офисы влияют на коммуникацию и производительность сотрудников / unsplash.com

Исследователи выяснили, как офисы открытого типа – так называемые "оупен-спейси", сказываются на коммуникации между сотрудниками.

Ученые из Гарвардского университета доказали, что несмотря на распространенное мнение, что работа в офисах открытого типа должна бы облегчить коммуникацию между сотрудниками, наоборот – провоцирует социальное отстранение от коллег.

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Для исследования использовали гаджет, который определял, как часто сотрудники общались с коллегами с глазу на глаз и в чатах, мессенджерах и пользуясь электронной почтой.

Эксперимент провели в открытом рабочем пространстве и офисе с отдельными рабочими кабинетами.

Несмотря на отсутствие препятствий для живого общения в open space-офисах работники на 70% чаще общались онлайн.

Работа в открытых офисах также негативно влияет на нашу память и способность запоминать и удерживать информацию.

офіси опен спейси
Открытые офисы влияют на способность запоминать и удерживать информацию//Фото: unsplash.com

Какое самое большое "зло" в офисах открытого типа? Наиболее деструктивным влиянием в open space для многих работников является шум.

Профессора Сиднейского университета обнаружили, что примерно каждый второй (50%) из сотрудников офисов с полностью открытой планировкой и около 60% сотрудников, работающих в офисах с низкими стенами, не довольны своей "звуковой приватностью".

Для сравнения, среди сотрудников традиционных индивидуальных офисов такое недовольство выразили только 16% респондентов.

Ученые констатируют, что опен-спейсы также негативно влияют на эмоциональное состояние работников, отвлекают от работы и заставляют отстраняться от коллег.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Новости недвижимости исследования Новости недвижимости Украины Психология Работа Офисные центры
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