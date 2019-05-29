Как отличить симптомы сердечного приступа от панической атаки

Сердечный приступ и паническая атака – это разные проблемы с разными причинами, но часто симптомы бывают достаточно похожими.

У человека во время панической атаки и сердечного приступа возникает удушье, учащенное сердцебиение, боль в груди, головокружение, онемение рук и ног, потливость и дрожь.

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что эти симптомы у многих людей создают ощущение потери контроля, порой кажется, что вы даже умираете.

Паническая атака – симптомы ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха

тело считает, что ему угрожает опасность

затрудняется дыхание

ускоряется сердцебиение

расширяются зрачки

желудок перестает работать

конечности могут неметь

Несмотря на перечисленные симптомы панические атаки не угрожают жизни человека.

Как отличить паническую атаку и сердечный приступ:

Распознать симптомы панической атаки и сердечного приступа сложно тем людям, которые не переживали этих двух состояний. Ульяна Супрун советует обращать внимание на такие характеристики симптомов.

Начало

Проанализируйте, при каких обстоятельствах начались симптомы. Если из-за чрезмерного стресса, то это паническая атака. Если после длительных интенсивных упражнений или после подъема по ступенькам, то это может быть сердечный приступ.

Характер боли

Если боль в груди острая и "колющая", обычно она локализована по центру, то это свидетельствует о панической атаке.

Человек во время сердечного приступа может ощущать сжимание изнутри и тяжесть за грудиной. Боль может "отдавать" в руку, под лопатку, нижнюю челюсть или шею слева. Но это наблюдается не во всех случаях.

Во время панической атаки и сердечного приступа затрудняется дыхание, возникает резкая слабость, ускоренное сердцебиение, головокружение, тошнота и рвота.

Продолжительность симптомов

Паническая атака может длиться от 5 до 30 минут.

Симптомы сердечного приступа могут исчезнуть через 2-3 минуты после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина.

Что делать во время панической атаки

1. Успокойтесь.

2. Сделайте дыхательные упражнения.

4. Если рядом с вами близкие, то попросите их вас поддержать.

3. Помните: паническая атака не угрожает вашей жизни.

4. Скорую вызывайте тогда, когда паническая атака не проходит через 30 минут.

Что делать во время сердечного приступа

1. Успокойтесь.

2. Прекратите физическую нагрузку.

3. Позвоните врачу и проконсультируйтесь.

4. Вызывайте скорую, когда симптомы сердечного приступа не проходят через 15-20 минут.

Все потому, что сердечный приступ в течение 15-20 минут может перерасти в инфаркт миокарда.

Вызывайте скорую помощь, когда чувствуете постоянную боль или боль, которая становится интенсивнее, повторяется. При этом вы чувствуете резкую слабость, чувство страха, учащается пульс и резко колеблется артериальное давление.

На что еще стоит обратить внимание

У женщин инфаркт может проявляться иначе — могут побаливать одна или обе руки, шея, плечи, челюсть или живот. У женщин может болеть между лопатками, дыхание может стать частым и поверхностным, но при этом ничего не болит.

Врач Ульяна Супрун “Паническая атака не может вызвать сердечный приступ, но стресс и тревога могут негативно повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней. Некоторые исследования указывают, что люди, которые имеют тревожные расстройства, могут иметь более высокие риски развития болезней сердца. Поэтому если вы склонны к паническим атакам — важно проверять здоровье сердца также”

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