Как отличить страх от фобии

Жизнь человека тесно связана с эмоциями. Каждый человек с ними знакомится с детства и наиболее древней является страх.

Страх – это нормальная часть жизни, убеждает семейный врач Алина Вольковская.

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С рождения человек является бесстрашным, он не боится огня, падений, колючих растений. Но вместе с жизненным опытом накапливается и страх.

Именно чувство страха помогает уйти от опасных ситуаций или даже предупредить их. И этот нормальный, здоровый страх не является чрезмерным. Таким страхом можно управлять с помощью ума и логики.

Страх — это явление всегда приобретенное, "изученное". Причем "научиться" бояться можно практически любого объекта, без преувеличения всего, чего угодно. Можно бояться мчащегося на большой скорости автомобиля, выбрасываемой вулканической лавы, вышедшей из берегов реки. А можно испытывать страх перед числом 13, черной кошкой, которая перебежала дорогу, женщиной с пустыми ведрами.

Причем сила страха и его продолжительность в каждой из этих ситуаций может быть разной.

Фобия — это гипертрофированный, преувеличенный, чрезмерный страх.

Фобии же отличаются от нормального страха тем, что их очень сложно (или вообще невозможно) контролировать. Фобии как правило не возникают самостоятельно.

Основной причиной перерастания обычного страха в фобию является постоянное циклическое влияние этой эмоции на человека или состояние испуга перед другими людьми.

Если вы чего-то боитесь и видите это ежедневно (ежечасно, еженедельно) в течение долгого периода времени, то этот страх может перерасти в фобию.

Фобия — симптомы дрожь,

выраженная потливость,

побледнение

покраснение кожи,

соответствующие мимические и эмоциональные проявления.

Чтобы отличить естественный страх от фобии – нужно оценить силу и продолжительность реакции на фобический стимул.

В случае с обычным страхом вы не будете тратить много времени на размышления о его причине, он будет возникать только в ситуациях реального столкновения с определенным объектом, а сам страх не будет слишком сильным и не будет препятствовать реализации ваших планов, например, поездке в метро).

Страх, что достиг фобического уровня, будет занимать ваши мысли гораздо более длительное время, он будет возникать и при отсутствии привычного стимула и будет серьезным препятствием в повседневной жизни.

Врач отмечает, что побороть фобию самостоятельно чрезвычайно трудно. Поэтому лучше сразу обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру.

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