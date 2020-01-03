Как отличить сухую кожу от обезвоженной, и почему это разные вещи
Обезвоженная кожа и сухая – совершенно разные состояния кожи и организма, которые устраняются различными методами.
Обезвоженная кожа – это состояние, которое может возникнуть при недостатке воды в организме. Оно может возникнуть у кого угодно, независимо от типа кожи, сообщает Healthline.
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Обезвоженная кожа обычно тусклее, менее эластичная и с морщинами.
- темные круги под глазами;
- зуд;
- тусклость;
- морщины.
Как определить, что кожа действительно обезвоженная
Существует тест, с помощью которого можно определить обезвоживание кожи. Сожмите небольшое количество кожи на щеке, животе, груди или тыльной стороне ладони и удерживайте в течение нескольких секунд.
Если ваша кожа быстро приобретает свое нормального состояния – вероятно, что все в порядке. Впрочем, если она несколько минут приобретает прежний вид – это признак обезвоживания.
Что отличает сухую кожу
Сухая кожа лишена масел или липидов, потому приобретает более "сухой" вид.
- Чешуйки на коже;
- Белые хлопья;
- Покраснение и раздражение;
- Склонность к псориазу, экземе и дерматиту.
Обезвоженная и сухая кожа требуют разного ухода, и если сухую просто нужно увлажнять косметически, то от обезвоживания таким методом избавиться не получится.
Чтобы выйти из состояния обезвоживания, необходимо пить достаточно воды и ввести в рацион продукты, богатые водой: арбузы, огурцы, клубнику, сельдерей и т.п.
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