Как отличить сухую кожу от обезвоженной, и почему это разные вещи

Обезвоженная кожа и сухая – совершенно разные состояния кожи и организма, которые устраняются различными методами.

Обезвоженная кожа – это состояние, которое может возникнуть при недостатке воды в организме. Оно может возникнуть у кого угодно, независимо от типа кожи, сообщает Healthline.

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Обезвоженная кожа обычно тусклее, менее эластичная и с морщинами.

Обезвоженная кожа – симптомы темные круги под глазами;

зуд;

тусклость;

морщины.

Как определить, что кожа действительно обезвоженная

Существует тест, с помощью которого можно определить обезвоживание кожи. Сожмите небольшое количество кожи на щеке, животе, груди или тыльной стороне ладони и удерживайте в течение нескольких секунд.

Если ваша кожа быстро приобретает свое нормального состояния – вероятно, что все в порядке. Впрочем, если она несколько минут приобретает прежний вид – это признак обезвоживания.

Что отличает сухую кожу

Сухая кожа лишена масел или липидов, потому приобретает более "сухой" вид.

Болезнь – симптомы Чешуйки на коже;

Белые хлопья;

Покраснение и раздражение;

Склонность к псориазу, экземе и дерматиту.

Обезвоженная и сухая кожа требуют разного ухода, и если сухую просто нужно увлажнять косметически, то от обезвоживания таким методом избавиться не получится.

Чтобы выйти из состояния обезвоживания, необходимо пить достаточно воды и ввести в рацион продукты, богатые водой: арбузы, огурцы, клубнику, сельдерей и т.п.

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