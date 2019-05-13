Как перестать стесняться гениталий

Некоторым женщинам их вульва кажется некрасивой, они чувствуют стыд из-за ее "несовершенства". Для многих это огромный комплекс, который не позволяет вести полноценную половую жизнь.

Вульва – собирательное наименование женских наружных половых органов, к которым относят лобок, большие и малые половые губы, клитор, вход во влагалище и промежность. А вагина – это уже внутренний половой орган женщины, рассказала сексолог Ольга Каренеева.

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Прежде всего следует всегда помнить о том, что каждое живое существо в мире – уникально и каждый человек в деталях совершенно не похож на другого. Мы различаемся цветом волос, фигурой, носами, ногами, радужкой глаз, отпечатками пальцев и тому подобное. Все то же самое в полной мере относится и к интимным органам.

Как и все в теле человека, они также неповторимы и имеют различные индивидуальные отличия. У всех женщин уникальная и неповторимая грудь, она может сильно отличаться как формой, так и размерами, не говоря уже о том, что цвет и размеры сосков и их ареол у всех абсолютно разный.

Каждая вульва имеет типичные для всех черты, у всех женщин она, как минимум – вдоль, а не поперек. Но непременно есть и различные индивидуальные особенности. Нет стандарта строения половых органов, есть совокупность разнообразных вариантов нормы.

Сексолог Ольга Каренеева “Совершенно нормальным и естественным является существование огромных различий во внешнем виде женской вульвы. Совершенно нормально и естественно, что все девушки – уникальны и неповторимы. И каждый тип красоты выразителен и эстетичен по своему”.

Индивидуальность проявляется именно в различиях. Но в сегодняшнем мире это сложно осознавать, потому что все стремятся к каким-то навязанным стандартам. Одинаковые волосы, одинаковые губы, одинаковые ягодицы, одинаковая одежда.

Индивидуальность – это ценность, и есть все основания, во-первых, не стесняться своих индивидуальных особенностей, а во-вторых, просто уважать их и любить.

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