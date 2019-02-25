Как пережить измену и уберечь отношения: советы психологов

Если вам все-таки изменили, это не повод ставить крест на отношениях. По американской статистике, только 25% изменщиков бросают партнеров ради связи на стороне.

Универсального рецепта сохранения отношений после неверности нет, но психологи из Техасского университета разработали модель восстановления после измены, которая среди специалистов считается эффективной.

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Не рубите с плеча

Не стоит принимать серьезных решений по поводу вашего будущего сразу после того, как вы узнали об измене. Остыньте несколько дней или даже недель и только после этого определяйтесь, что делать дальше.

Поделитесь совими чувствами с обидчиком

Очень важно, чтобы неверный партнер узнал, какие чувства испытывает тот, кому изменили. Психологи рекомендуют партнеру, которому изменили, описать свои эмоции в письме и отдать его предателю. Таким образом пострадавшая сторона сможет почувствовать, что ее чувства по-прежнему важны, а неверный партнер осознает, какую боль он причинил.



Не спешите с решением, если вам изменили

Обсудите отношения и измену

Поговорите о случившемся. Расскажите друг другу о своих ожиданиях от отношений, о том, что вас волнует, обсудите свои мечты и чувства. Пусть неверный партнер подробно расскажет о том, какие моменты подтолкнули его к измене. Это поможет вам достичь взаимопонимания и станет важным шагом к прощению.

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Постарайтесь вернуть искру

Попробуйте разнообразить свою сексуальную жизнь с партнером. Очень важно, чтобы ни вы, ни партнер не фиксировались на сравнении секса в отношениях с сексом на стороне. Здоровый подход – сравнивать секс до и после измены. Важно, чтобы второй вариант был лучше первого.

Пообещайте друг другу больше не изменять

Чтобы предотвратить неверность в будущем, добрых намерений может быть недостаточно. Лучше, чтобы партнеры заключили своеобразный договор. Предварительно нужно откровенно рассказать друг другу, какие обстоятельства имеют в своем распоряжении каждый из вас к изменам и принять решение, что в следующий раз, когда один из партнеров окажется в подобной "рискованной" ситуации, он не станет действовать, а открыто предупредит второго о том, что с ним происходит, чтобы тот смог правильно среагировать и помочь удержаться.

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