Как пережить измену и уберечь отношения: советы психологов

7 Читати новину українською
Что делать, если вас предали
Что делать, если вас предали / pixabay.com

Если вам все-таки изменили, это не повод ставить крест на отношениях. По американской статистике, только 25% изменщиков бросают партнеров ради связи на стороне.

Универсального рецепта сохранения отношений после неверности нет, но психологи из Техасского университета разработали модель восстановления после измены, которая среди специалистов считается эффективной.

Читайте также: "Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин

Не рубите с плеча

Не стоит принимать серьезных решений по поводу вашего будущего сразу после того, как вы узнали об измене. Остыньте несколько дней или даже недель и только после этого определяйтесь, что делать дальше.

Поделитесь совими чувствами с обидчиком

Очень важно, чтобы неверный партнер узнал, какие чувства испытывает тот, кому изменили. Психологи рекомендуют партнеру, которому изменили, описать свои эмоции в письме и отдать его предателю. Таким образом пострадавшая сторона сможет почувствовать, что ее чувства по-прежнему важны, а неверный партнер осознает, какую боль он причинил.

Зрада
Не спешите с решением, если вам изменили

Обсудите отношения и измену

Поговорите о случившемся. Расскажите друг другу о своих ожиданиях от отношений, о том, что вас волнует, обсудите свои мечты и чувства. Пусть неверный партнер подробно расскажет о том, какие моменты подтолкнули его к измене. Это поможет вам достичь взаимопонимания и станет важным шагом к прощению.

Читайте также: Чем отличается мужская измена от женской

Постарайтесь вернуть искру

Попробуйте разнообразить свою сексуальную жизнь с партнером. Очень важно, чтобы ни вы, ни партнер не фиксировались на сравнении секса в отношениях с сексом на стороне. Здоровый подход – сравнивать секс до и после измены. Важно, чтобы второй вариант был лучше первого.

Пообещайте друг другу больше не изменять

Чтобы предотвратить неверность в будущем, добрых намерений может быть недостаточно. Лучше, чтобы партнеры заключили своеобразный договор. Предварительно нужно откровенно рассказать друг другу, какие обстоятельства имеют в своем распоряжении каждый из вас к изменам и принять решение, что в следующий раз, когда один из партнеров окажется в подобной "рискованной" ситуации, он не станет действовать, а открыто предупредит второго о том, что с ним происходит, чтобы тот смог правильно среагировать и помочь удержаться.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Вместо MARUV на Евровидение-2019 от Украины может поехать Freedom Jazz
сегодня
1949
Теги: Секс Здоровье Новости Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
сегодня 16:00 Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
Олександр Бевза 272
"Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин
сегодня 08:42 "Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин
655
Особенности тренировки и питания во время беременности: секреты успешных родов
24 февраля 09:23 Особенности тренировки и питания во время беременности: секреты успешных родов
Ольга Задорожна 248
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
23 февраля 12:31 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 7529
Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
20 февраля 12:35 Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
361
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук