Как пережить праздники и не набрать вес

Шумные застолья часто плохо влияют не только на вес, но и становятся причинами различных болезней, обострения хронических заболеваний, которые связаны с работой желудочно-кишечного тракта.

Гастроэнтеролог Екатерина Пазенко рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы хорошо чувствовать себя во время праздников и после.

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1. Определите заранее бюджет, который Вы готовы потратить на продукты для праздничного стола. Придерживайтесь его! Выбирайте меньшее количество продуктов, но лучшего качества.

2. Следите за тем, что вы едите. Используйте калькулятор по оценке калорийности рациона и дневники питания.

3. Создавайте семейные традиции и ритуалы, которые не связаны с едой! Например, походы в театр, в парк, и тому подобное. Создайте традиции ассоциированные с улучшением здоровья, ростом достижений и развитием семейных ценностей у детей.

4. Если праздничная кулинария является традиционной для семьи – оформляйте ее как подарки. При этом фокусируйтесь не на приготовлении блюд, а на общении с родными.

5. Не ждите застолья и не садитесь за стол голодными. В день праздника обязателен завтрак, если ужин поздний, то обед и перекус! Это спасет от переедания.

6. Ограничьте количество алкоголя. Кроме других негативных последствий (ухудшение сердечного ритма, ухудшение зрения, и т. п.), алкоголь еще и очень калорийный.

7. В праздничные дни сделайте обязательными ежедневные прогулки на свежем воздухе (60-90 минут).

8. Каждый час вставайте с дивана и делайте зарядку по 10 минут.

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