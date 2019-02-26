Как питаться, чтобы нарастить мышцы

Мышцы состоят из белка, поэтому для их наращивания необходимо принимать достаточно количество этого вещества.

Белок — это источник аминокислот. Они бывают заменимыми: те, которые мы умеем создавать сами, и незаменимыми — их мы употребляем с пищей. Аминокислоты это не только "кирпичики" для построения мышц, пишет и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Почему аминокислоты важны? Из аминокислот образуются белки крови, ферменты, нейромедиаторы и некоторые гормоны — соединения, определяющие работу нервной системы и всех биохимических процессов. Аминокислоты регулируют сигнальные каскады старения, деления клеток и даже рака. Наконец, аминокислоты это легкий источник энергии — вот почему на диете мы теряем не только жир, но и мышцы.

Растительный белок содержит меньше неизменнимых аминокислот

Сколько нужно есть белков? Для большинства людей достаточно потреблять белок в расчете 0,6-1 г/кг массы тела. У вегетарианцев и веганов потребность в белковой пище выше — до 2 г/кг веса. Это потому, что белок растительного происхождения содержит меньше незаменимых аминокислот. Люди старшего возраста также должны есть больше белка: 1-1,3 г/кг. Спортсменам также требуется больше белка: легкоатлетам советуют есть белок в расчете 1.3-1.8 грамма/кг массы тела. Если же вы хотите нарастить мышцы и делаете силовые упражнения, то потребление белка можно увеличить до 2 г/кг. Веганы-атлеты могут увеличить потребление белковой пищи до 2.5 г/кг веса. Бодибилдеры перед соревнованиями могут увеличить потребление белка до 3 г/кг, но такие нормы подходят не всем.

Почему чрезмерное потребление белка вредит?

Избыток белка вредит людям, у которых диагностированы болезни почек.

Чрезмерное потребление белка может вызвать остеопороз у женщин с ожирением и у мужчин с нормальным весом.

Остеопороз – что это? системное заболевание скелета, характеризующееся уменьшением массы кости в единице объема и нарушением микроархитектуры костной ткани, что приводит к повышению хрупкости костей и высокому риску их переломов.

Избыток белка, особенно ВСАА, повышает риск рака и ускоряется старение.

ВСАА уменьшают уровень нейромедиатора серотонина в мозге. Серотонин участвует в чувство бодрости, решительности, радости, социальной и сексуальном поведении, обучении, сна и других процессах.



Избыток белка в организме может вызвать рак

Белковые добавки не заменят разнообразные пищевые источники белка. Ведь именно еда, а не добавки, содержит не только аминокислоты, но и микроэлементы и витамины.

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