Как подготовить ребенка с аутизмом к садику и школе

Дети с аутизмом требуют особого внимания и поддержки родителей в социализации. Поэтому перед обучением в садике и школе их необходимо правильно подготовить.

Инна Сергиенко – мама 11-летнего Миши, у которого аутизм, – в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24, рассказала о том, как подготовить ребенка к школе и садику.

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Как подготовить ребенка с аутизмом к детскому саду

Женщина советует как можно раньше начать эту подготовку. Не стоит также стесняться и ребенка с аутизмом/скрывать его от других.

Аутизм – что это? Это особое развитие нервной системы. Вследствие него человек имеет трудности с социализацией в обществе, а также общении и взаимодействии с другими людьми.

Чего еще нельзя делать – читайте в материале Здоровье 24.

Малыша следует готовить к инклюзии, к среде, в которую он пойдет.

Как понять, готов ли ребенок? Просто убедитесь, знает ли ребенок, как правильно вести себя в садике/школе, чего нельзя делать, может ли контролировать свои действия и не мешать другим детям.

Как подготовить ребенка с аутизмом к школе

Чем больше и чем быстрее ребенок будет знать – тем быстрее сложит впечатление об учебном процессе, порядке.

К примеру, когда человек разговаривает с кем-то, то ему не важно, что стоит на столе. работает фильтр в голове. А человек с аутизмом не знает, что ему важно, а что – нет. Он должен самостоятельно составить картину мира. А для усвоения информации требуется время.

Инна Сергиенко обсуждает с Мишей философские вопросы. И когда мальчик слышит новую информацию он говорит: "Подожди. Мне надо новую информацию вложить в себя" и залезает под одело.

Инна Сергиенко “Если ребенок с аутизмом придет в школу неподготовленным, на него свалится толпа детей, которые кричат, звонки, расписания, новые учителя, новые требования, "отступить 5 строчек". Это трудно. Поэтому надо заранее готовить, что вот так выглядят тетради, ты там будешь писать, а эти книги ты будешь читать. Стоит поговорить с учителем, приводить ребенка заранее в школу и когда там никого нет, и когда есть дети. Пусть ребенок познакомится с новым пространством”.

Дети с аутизмом – разные, поэтому одному необходима неделя на усвоение новой информации, второй не нуждается в специальной подготовке, а третьему – нужно пол года. Поэтому каждый случай нужно рассматривать отдельно.

Для "детей дождя" важны хорошие отношения с учителем. Если педагог не принимает ребенка, то и ребенок, и класс это чувствуют и успехов в учебе не будет. Проблемой является то, что ребенок с аутизмом имеет свои индивидуальные потребности, а учитель не имеет времени, чтобы с ними разобраться.



Для детей с аутизмом важны хорошие отношения с учителем

Инна также советует договориться с педагогами о благоприятной среде для ребенка. Если Мише нехорошо или он плохо себя чувствует, то он может встать и выйти в коридор. Парню сложно выдержать хоровое пение, поэтому ему необходимо выходить. Если у ребенка есть индивидуальные потребности и вы об этом знаете – то стоит обсудить с преподавателями.

О том, как правильно воспитывать детей с аутизмом – читайте в материале Здоровье 24.

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