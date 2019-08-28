Как подготовиться к прививке

Все чаще перед каждой прививкой родителям рекомендуют лишние анализы и обследования узких специалистов.

Действительно ли нужно сдавать анализы перед прививкой – рассказала в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 семейный врач Дина Крылова.

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С точки зрения доказательной медицины, целесообразности и закона – сдавать какие-либо анализы и проводить обследования не нужно.

Почему же врачи массово назначают обследование перед вакцинацией

1. Врач перестраховывается. Если у ребенка после вакцинации будет что-то плохое, даже не связанное непосредственно с прививкой, врач снимает с себя обвинения.

Но здесь есть одно "но" – ребенок может быть полностью здоров, однако анализ может показать незначительное изменение какого-либо показателя.

И здесь начинаетесь поиск и/или лечение несуществующей болезни. Врачи направляют родителей к узким специалистам, досдают анализы, родители тревожатся, тратятся финансы и время. А главное — вакцинация не проводится!

2. Под давлением антивакцинаторов и правозащитных органов врач лучше назначит обследование перед вакцинацией, чем нет.

3. Низкий уровень образования украинских врачей.



Противопоказания к вакцинации

Какие обследования перед прививкой проводить не нужно:

Общий анализ крови Общий анализ мочи Консультация узких специалистов - невролога, иммунолога, аллерголога и т. д. УЗИ тимуса, нейросонограмма и т. д.

Как подготовиться к вакцинации

Прежде, чем делать прививку, необходима консультация педиатра или семейного врача в день вакцинации.



Что должен сделать врач перед вакцинацией

После проведения прививки – следите за ребенком/собой. При повышении температуры нужно дать жаропонижающее без содержания аспирина.

На что нужно обратить внимание после прививки

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