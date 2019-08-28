Как подготовиться к прививке
Все чаще перед каждой прививкой родителям рекомендуют лишние анализы и обследования узких специалистов.
Действительно ли нужно сдавать анализы перед прививкой – рассказала в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 семейный врач Дина Крылова.
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С точки зрения доказательной медицины, целесообразности и закона – сдавать какие-либо анализы и проводить обследования не нужно.
Почему же врачи массово назначают обследование перед вакцинацией
1. Врач перестраховывается. Если у ребенка после вакцинации будет что-то плохое, даже не связанное непосредственно с прививкой, врач снимает с себя обвинения.
Но здесь есть одно "но" – ребенок может быть полностью здоров, однако анализ может показать незначительное изменение какого-либо показателя.
И здесь начинаетесь поиск и/или лечение несуществующей болезни. Врачи направляют родителей к узким специалистам, досдают анализы, родители тревожатся, тратятся финансы и время. А главное — вакцинация не проводится!
2. Под давлением антивакцинаторов и правозащитных органов врач лучше назначит обследование перед вакцинацией, чем нет.
3. Низкий уровень образования украинских врачей.
Какие обследования перед прививкой проводить не нужно:
- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Консультация узких специалистов - невролога, иммунолога, аллерголога и т. д.
- УЗИ тимуса, нейросонограмма и т. д.
Как подготовиться к вакцинации
Прежде, чем делать прививку, необходима консультация педиатра или семейного врача в день вакцинации.
Что должен сделать врач перед вакцинацией
После проведения прививки – следите за ребенком/собой. При повышении температуры нужно дать жаропонижающее без содержания аспирина.
На что нужно обратить внимание после прививки
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